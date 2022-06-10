Як «заохотити» росіян іти на війну. Чиновники Санкт-Петербурга отримали методичку

Як «заохотити» росіян іти на війну. Чиновники Санкт-Петербурга отримали методичкудокумент
Російська влада всіляко намагається поповнити лави своєї армії
В мережі з'явився документ від уряду Санкт-Петербурга, який розсилають керівникам органів виконавчої влади міста (адміністраціям районів та міським комітетам).
Там розповідають про те, як вигідно стати спочатку контрактником, а потім і ветераном СВО. Обіцяють великі зарплати, компенсації у разі загибелі чи поранення, пенсії, безкоштовні протези.
Все це чиновники озвучуватимуть потенційним контрактникам:
- виплати, які вони отримають за поранення чи загибель
- пенсії за інвалідність
- пільги для ветеранів СВО та їхніх сімей (+32% до пенсії, забезпечення протезами, вступ до вишу поза конкурсом)
- преференції для дітей військовослужбовців при вступі до вишів
- зарплати учасникам бойових дій (від 200 тис. рублів до 491 тис. рублів)
Пропагандисти Путіна змінили методичку: тепер вихваляють ЗСУ.
Тим часом на Донеччині контрактники РФ ледь не розстріляли свого генерала Валерія Солодчука та його охорону, які приїхали, аби приборкати бунт і змусити «відказників» продовжувати воювати.