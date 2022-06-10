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    Соціум

    Як «заохотити» росіян іти на війну. Чиновники Санкт-Петербурга отримали методичку

    документ
    Нова методичка по наповненню армії РФ - Як «заохотити» росіян іти на війну. Чиновники Санкт-Петербурга отримали методичку
    Нова методичка по наповненню армії РФ
    фото з відкритих джерел

    Російська влада всіляко намагається поповнити лави своєї армії

    В мережі з'явився документ від уряду Санкт-Петербурга, який розсилають керівникам органів виконавчої влади міста (адміністраціям районів та міським комітетам).

    Там розповідають про те, як вигідно стати спочатку контрактником, а потім і ветераном СВО. Обіцяють великі зарплати, компенсації у разі загибелі чи поранення, пенсії, безкоштовні протези.

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    Як «заохотити» росіян іти на війну. Чиновники Санкт-Петербурга отримали методичку
    Як «заохотити» росіян іти на війну. Чиновники Санкт-Петербурга отримали методичку
    Як «заохотити» росіян іти на війну. Чиновники Санкт-Петербурга отримали методичку
    Як «заохотити» росіян іти на війну. Чиновники Санкт-Петербурга отримали методичку
    Як «заохотити» росіян іти на війну. Чиновники Санкт-Петербурга отримали методичку
    Як «заохотити» росіян іти на війну. Чиновники Санкт-Петербурга отримали методичку
    Як «заохотити» росіян іти на війну. Чиновники Санкт-Петербурга отримали методичку

    Все це чиновники озвучуватимуть потенційним контрактникам:

    • виплати, які вони отримають за поранення чи загибель
    • пенсії за інвалідність
    • пільги для ветеранів СВО та їхніх сімей (+32% до пенсії, забезпечення протезами, вступ до вишу поза конкурсом)
    • преференції для дітей військовослужбовців при вступі до вишів
    • зарплати учасникам бойових дій (від 200 тис. рублів до 491 тис. рублів)

    Пропагандисти Путіна змінили методичку: тепер вихваляють ЗСУ.

    Тим часом на Донеччині контрактники РФ ледь не розстріляли свого генерала Валерія Солодчука та його охорону, які приїхали, аби приборкати бунт і змусити «відказників» продовжувати воювати.

    Теги: росія окупанти війна Україна влада окупація пільги #stoprussia
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    Як «заохотити» росіян іти на війну. Чиновники Санкт-Петербурга отримали методичку