Як «заохотити» росіян іти на війну. Чиновники Санкт-Петербурга отримали методичку

Російська влада всіляко намагається поповнити лави своєї армії

В мережі з'явився документ від уряду Санкт-Петербурга, який розсилають керівникам органів виконавчої влади міста (адміністраціям районів та міським комітетам).

Там розповідають про те, як вигідно стати спочатку контрактником, а потім і ветераном СВО. Обіцяють великі зарплати, компенсації у разі загибелі чи поранення, пенсії, безкоштовні протези.

Все це чиновники озвучуватимуть потенційним контрактникам:

виплати, які вони отримають за поранення чи загибель

пенсії за інвалідність

пільги для ветеранів СВО та їхніх сімей (+32% до пенсії, забезпечення протезами, вступ до вишу поза конкурсом)

преференції для дітей військовослужбовців при вступі до вишів

зарплати учасникам бойових дій (від 200 тис. рублів до 491 тис. рублів)

Пропагандисти Путіна змінили методичку: тепер вихваляють ЗСУ.

Тим часом на Донеччині контрактники РФ ледь не розстріляли свого генерала Валерія Солодчука та його охорону, які приїхали, аби приборкати бунт і змусити «відказників» продовжувати воювати.