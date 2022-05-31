Рада відмовилася від дистанційного голосування

Рада і надалі збиратиметься у залі засідань на Грушевського. Депутати не підтримали навіть включення законопроєкту про дистанційне голосування до порядку денного сесії парламенту

Парламент не підтримав ідею проведення дистанційних засідань

Верховна Рада не розглядатиме на поточній сесії проєкт закону про проведення дистанційних засідань. Інформація про це доступна на сайті парламенту.

«За» пропозицію включити до порядку денного відповідного законопроєкту проголосували усього 178 народних депутатів.

Зокрема, фракція «Слуга народу» дала законопроєкту, який внесли до парламенту депутати цієї фракції, лише 160 голосів. Цікаво, що не підтримали законодавчий акт навіть деякі його ініціатори – наприклад, «слуга» Ірина Аллахвердієва чи голова Верховної Ради, позафракційний (ексчлен монокоаліції) Руслан Стефанчук.

Жодного голосу не дали за включення законопроєкту про дистанційні голосування опозиційні фракції «Європейська Солідарність», «Батьківщина», «Голос» та депутатська група «Довіра».

Частково підтримали проєкт закону депутатські група "Платформа за життя та мир" (9 голосів «за»), «За майбутнє» (3) та «Відновлення України» (4).

Нагадаємо, спікер парламенту Руслан Стефанчук анонсував закон про дистанційне голосування ще в грудні 2021 року.

На початку березня група народних депутатів внесла до Верховної Ради законопроєкт щодо проведення дистанційних засідань парламенту.

Перший віце-спікер Олександр Корнієнко, коментуючи появу цього законопроєкту, заявивши, що, скоріш за все, «за» проголосують ті 240 депутатів, які підписалися під ним. Корнієнко тоді пояснював, що дистанційно не можна буде голосувати за зміни в Конституції, зміни в керівництві Верховної Ради, імпічмент президенту, будь-які питання, що стосуються мирного процесу або можуть випливати з такого процесу.