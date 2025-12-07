Москва досягла успіхів у Запорізькій області та близька до захоплення Купʼянська, що на Харківщині

Лідери Європи намагаються знайти вихід із ситуації, адже підтримка України слабшає

Росія продовжує захоплювати територію України з однією з найбільших швидкостей з початку повномасштабного вторгнення, адже мирні переговори зайшли в глухий кут. Як інформує «Главком», про це пише The Telegraph.

Просування армії РФ на Донеччині

За інформацією DeepState, у листопаді окупанти захопили 500 квадратних кілометрів, що на 250 кв. км більше, ніж у попередньому місяці.

За даними Інституту вивчення війни, швидкість просування наближалася до найшвидшої з початку повномасштабного вторгнення РФ, яке сталося майже чотири роки тому.

Водночас російський диктатор Володимир Путін заявив, що захопить всю Донецьку область силою або через переговори.

«План припинення війни, розроблений адміністрацією Дональда Трампа, передбачав передачу Україною великих територій. Україна та Європа відхилили ці пропозиції. Ці здобутки, ймовірно, допоможуть переконати Трампа, що мир повинен бути встановлений на умовах Росії, а надсилання зброї та допомоги Києву є марною тратою», – зауважили у матеріалі.

Своєю чергою українські військові повідомили, що у Покровську Донецької області тривають запеклі бої. За інформацією DeepState, половина міста перебувала у зоні бойових дій.

Як щодо мирних переговорів?

Також президент України Володимир Зеленський повідомив, що мав «довгу і змістовну телефонну розмову» зі Стівом Віткоффом, посланцем Білого дому в Росії, та Джаредом Кушнером, зятем Трампа, який допомагає у переговорах.

Згодом після цієї розмови РФ масовано атакувала українські міста та критичну інфраструктуру країни, а також залізничні вокзали.

Водночас лідери Європи намагаються знайти вихід із ситуації, адже підтримка України слабшає, а адміністрація Трампа вже не зосереджується на конфлікті, як раніше. Ба більше, син Трампа, Дональд-молодший, заявив на конференції на Близькому Сході, що його батько взагалі може відмовитися від мирних переговорів.

Проте спецпосланець президента США Кіт Келлог заявив, що угода «дуже близька».

У The Telegraph нагадали, що довгострокова позиція США була докладно викладена у пʼятницю у доповіді Трампа про стратегію національної безпеки, в якій Європу звинуватили у блокуванні миру в Україні.

У доповіді також змінили формулювання попередніх версій документа, забравши слова, які описували Росію як пряму загрозу. Після чого Москва привітала такі зміни, наголосивши, що вони «в основному відповідають» її власному баченню.

Тим часом наступ Росії триває

Останніми тижнями армія РФ просунулася на декількох напрямках. Після того, як Україна розгорнула деякі з своїх найкращих бригад та підрозділів безпілотників для утримання Покровська, російські окупанти змогли розтягнути ресурси Києва вздовж 1000-кілометрової лінії фронту, відкривши вразливі місця на південному сході та далі на півночі.

Внаслідок цього Москва досягла успіхів у Запорізькій області та близька до захоплення Купʼянська, що на Харківщині, пише The Telegraph.

Водночас військовий аналітик фінської організації Black Bird Group Еміль Кастехельмі наголосив:

«Наразі не було жодних великих проривів... жодного негайного провалу українських ліній фронту. Росія не змогла рішуче прорвати фронт у жодному напрямку».

Згадуючи про нещодавні успіхи РФ на південному сході, експерт запевняв, що якщо Україна і повинна втратити територію, то це буде найкраще місце для цього.

«Росія повинна досягти набагато більшого успіху, щоб досягти там чогось значного; вона лише захопила одне маленьке село за іншим і багато полів. Ці події поки що не становлять загрози для всього фронту», – сказав Кастехельмі.

На думку аналітиків, Росії може знадобитися ще кілька років, аби повністю захопити Донбас, що є найбажанішою територією для Путіна, яка ретельно захищена «фортечними містами» – Краматорськом та Словʼянськом.

Раніше спецпредставник президента США в Україні Кіт Келлог повідомив, що процес укладення мирної угоди для завершення російсько-української війни нібито наближається до завершення.

Днями, російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ не збирається воювати але «готова прямо зараз», якщо Європа почне.

За словами диктатора, Європа сама себе вивела з врегулювання війни в Україні, а тепер заважає адміністрації президента США Дональда Трампа досягти миру.