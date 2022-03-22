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    Воєнна необхідність. Керівництво Верховної Ради оцінило впровадження дистанційного голосування

    Парламент працює із 24 лютого у форматі безперервного засідання - Воєнна необхідність. Керівництво Верховної Ради оцінило впровадження дистанційного голосування
    Парламент працює із 24 лютого у форматі безперервного засідання
    фото з відкритих джерел

    Законопроєкт передбачає обмеження питань, за які можна голосувати дистанційно

    Народні депутати матимуть змогу голосувати дистанційно, але не за всі законопроєкти. Про це перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко розповів в інтерв’ю «Главкому».

    Віцеспікер повідомив, що дистанційне голосування необхідне в той момент, коли Рада не може збиратися фізично, але є чіткий перелік, за що депутати не зможуть проголосувати дистанційно.

    «Ми зараз зареєстрували відповідний законопроєкт, під яким підписалося 240 депутатів. Можна робити припущення, що більшість з них за нього і проголосують. До речі, цей законопроєкт передбачає обмеження щодо питань, за які таке голосування можна проводити, і таким чином ми одразу знімаємо спекуляції, що це впроваджується «під щось». Так, дистанційно не можна голосувати за зміни в Конституції, зміни в керівництві Верховної Ради, імпічмент президенту, будь-які питання, що стосуються мирного процесу або можуть випливати з такого процесу. Це фактично робочий інструмент на випадки, коли Верховна Рада не зможе збиратися фізично, таке теж може бути з різних причин», – сказав Корнієнко.

    Нагадаємо, група народних депутатів пропонує внести зміни до регламенту Верховної Ради України щодо проведення дистанційних засідань.

    Також в Україні затримали помічника народного депутата, який вісім років працював на російську ФСБ.

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    Теги: росія окупанти Верховна Рада депутат війна Україна окупація Олександр Корнієнко #stoprussia
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    Воєнна необхідність. Керівництво Верховної Ради оцінило впровадження дистанційного голосування