Лінія фронту станом на 7 грудня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 7 грудня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 7 грудня
фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 46 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів

Російські війська завдали двох ракетних та 32 авіаційних ударів, застосував шість ракет й скинули 87 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для уражень 3358 дронів-камікадзе та здійснили 3057 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

7 грудня станом на 22:00 відбулося 139 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог здійснив 131 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 7 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська.

Лінія фронту станом на 7 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Агресор два рази намагався прорвати оборону наших захисників у районі Піщаного.

Лінія фронту станом на 7 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 13 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Греківка, Дерилове, Зарічне, Мирне та в напрямках Олександрівки, Ставків, Торського. Два боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 7 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Шість штурмових дій військ противника відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просунутись поблизу Ямполя та Серебрянки.

Лінія фронту станом на 7 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Одну ворожу атаку відбили наші оборонці в районі Часового Яру, на Краматорському напрямку.

Лінія фронту станом на 7 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Росіяни 16 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка Щербинівка, Клебан-Бик, Яблунівка та в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Русин Яр, Новопавлівка, Софіївка. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 7 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Окупанти 46 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував в напрямках Нового Шахового, Нового Донбасу, Білицького, Родинського, Мирнограду, Молодецького, Новопавлівки та у районах населених пунктів Новоекономічне, Гришине, Котлине, Удачне, Дачне, Філія. В деяких локаціях бої точаться дотепер.

Лінія фронту станом на 7 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Ялта, Соснівка, Вербове, Вороне, Злагода, Красногірське, Привільне, Солодке та в бік Вишневого.

Лінія фронту станом на 7 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано 18 бойових зіткнень, ворог намагавс просунутись до населених пунктів Рибне, Радісне, Варварівка, Добропілля, Зелене, Гуляйполе. Одне бойове зіткнення триває.

Лінія фронту станом на 7 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог здійснив дві безуспішні атаки в напрямку Новоандріївки та Приморського.

Лінія фронту станом на 7 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Противник безуспішно намагався прорвати оборону наших захисників в районі Антонівського мосту.

Лінія фронту станом на 7 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1383-й день повномасштабної війни в Україні.

