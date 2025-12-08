Окупанти атакували Дніпро: палає волонтерський склад

Інформація щодо потерпілих поки що не надходила

У ніч на 8 грудня російські терористи масовано атакували Дніпро ударними безпілотниками. Волонтер Тимофій «Кучер» заявив про влучання у волонтерський склад, що спричинило масштабну пожежу, пише «Главком».

За словами очевидців, в результаті вибуху, що стався в одному з районів міста, виникла пожежа, яка швидко охопила будівлю. Рятувальники негайно розпочали роботу з ліквідації займання.

Волонтер Тимофій «Кучер» підтвердив, що вражений об'єкт належить волонтерському центру, де зберігалася гуманітарна допомога. На місці працюють надзвичайники, однак масштаби руйнувань великі.

Інформація щодо потерпілих поки що не надходила, але місцеві пабліки активно публікують фото та відео з місця події, що демонструють значну площу пожежі.

Нагадаємо, у ніч на 6 грудня російські дрони-камікадзе атакували цивільну інфраструктуру у Дніпрі, знищивши склади фармацевтичних компаній, що забезпечували роботу сотень аптек по всій Україні.