Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти атакували Дніпро: палає волонтерський склад

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти атакували Дніпро: палає волонтерський склад
Волонтер Тимофій «Кучер» підтвердив, що вражений об'єкт належить волонтерському центру
фото: волонтер Тимофій «Кучер»

Інформація щодо потерпілих поки що не надходила

У ніч на 8 грудня російські терористи масовано атакували Дніпро ударними безпілотниками. Волонтер Тимофій «Кучер» заявив про влучання у волонтерський склад, що спричинило масштабну пожежу, пише «Главком».

За словами очевидців, в результаті вибуху, що стався в одному з районів міста, виникла пожежа, яка швидко охопила будівлю. Рятувальники негайно розпочали роботу з ліквідації займання.

Волонтер Тимофій «Кучер» підтвердив, що вражений об'єкт належить волонтерському центру, де зберігалася гуманітарна допомога. На місці працюють надзвичайники, однак масштаби руйнувань великі.

Інформація щодо потерпілих поки що не надходила, але місцеві пабліки активно публікують фото та відео з місця події, що демонструють значну площу пожежі.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

 

Нагадаємо, у ніч на 6 грудня російські дрони-камікадзе атакували цивільну інфраструктуру у Дніпрі, знищивши склади фармацевтичних компаній, що забезпечували роботу сотень аптек по всій Україні.

Теги: пожежа Дніпро рятувальники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки атаки на Кременчук
З'явилися перші подробиці масованої атаки РФ на Кременчук
Вчора, 02:19
Пожежа у Темрюку після атаки дронів
Дрони атакували морський порт на Кубані та НПЗ у Самарській області
5 грудня, 03:34
Удар по Одесі, вибухи у РФ, заяви Трампа про війну: головне за ніч
Удар по Одесі, вибухи у РФ, заяви Трампа про війну: головне за ніч
4 грудня, 05:24
Кадри наслідків атаки на Київ. 29 листопада
ДСНС показала кадри з наслідками обстрілу Києва
29 листопада, 04:47
Комбінований обстріл Києва: є поранені, пошкодження та пожежі
Комбінований обстріл Києва: є поранені, пошкодження та пожежі
29 листопада, 02:49
У Броварах спалахнула пожежа після атаки РФ
У Броварах виникли пожежі та пошкоджені будинки через російський обстріл (відео)
29 листопада, 02:41
Окупанти атакували Запоріжжя: пошкоджено супермаркет
Атака на Дніпро та Запоріжжя, вибухи у Росії: головне за ніч
23 листопада, 07:14
Руйнування у Харкові
РФ масовано атакувала Харків, серед постраждалих є діти: ДСНС розкрила деталі
19 листопада, 03:33
Росіяни атакували обʼєкт енергетичної інфраструктури в Корюківці
Росіяни атакували електростанцію, що працює на відходах із деревини
9 листопада, 18:28

Події в Україні

Росіяни обстріляли Охтирку: є поранені
Росіяни обстріляли Охтирку: є поранені
Окупанти атакували Дніпро: палає волонтерський склад
Окупанти атакували Дніпро: палає волонтерський склад
Лінія фронту станом на 7 грудня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 7 грудня 2025. Зведення Генштабу
РФ швидко захоплює нові території України – The Telegraph
РФ швидко захоплює нові території України – The Telegraph
РФ оголосила Мадяра в міжнародний розшук. Він іронічно відреагував
РФ оголосила Мадяра в міжнародний розшук. Він іронічно відреагував
Вифлеємський вогонь миру прибув до України
Вифлеємський вогонь миру прибув до України

Новини

День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
5 грудня, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua