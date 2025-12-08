Росіяни обстріляли Охтирку: є поранені

П’ятеро цивільних осіб були поранені та наразі перебувають у лікарні

У ніч на 8 грудня країна-терорист Росія завдала удару по Охтирській громаді, використовуючи три ударні безпілотники, один з яких влучив у багатоповерховий житловий будинок. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише «Главком».

За попередньою інформацією, п’ятеро цивільних осіб були поранені та наразі перебувають у лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу. Стан постраждалих уточнюється.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи. Зокрема, повідомляється, що в пошкодженому будинку можуть бути заблоковані близько 20 людей. Відразу після вибухів на місце події прибули рятувальники та медики, які намагаються врятувати людей та ліквідувати наслідки атаки.

Місцеві органи влади та рятувальні служби продовжують уточнювати масштаби пошкоджень та кількість постраждалих. Операція з порятунку людей та ліквідації наслідків триває.

Нагадаємо, цієї ночі російські терористи масовано атакували Дніпро ударними безпілотниками. Волонтер Тимофій «Кучер» заявив про влучання у волонтерський склад, що спричинило масштабну пожежу.

За словами очевидців, в результаті вибуху, що стався в одному з районів міста, виникла пожежа, яка швидко охопила будівлю. Рятувальники негайно розпочали роботу з ліквідації займання.