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Кулеба назвав кількість компаній, які вироблятимуть зброю разом з Україною

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кулеба назвав кількість компаній, які вироблятимуть зброю разом з Україною
фото ілюстративне

До Альянсу оборонних компаній приєдналося вже майже 60 компаній. Вони виготовлятимуть зброю спільно з Україною. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

«Ми ініціювали форум оборонних індустрій, ретельно до нього готувалися та провели його. Там було створено Альянс оборонних компаній, які спільно з Україною вироблятимуть зброю. Нині вже 59 компаній із 23 країн світу є учасниками цього Альянсу. Це конкретні зобов'язання разом створювати необхідну зброю», – сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що Україна передбачала ризики, пов'язані з дефіцитом озброєння у партнерів, тому ще рік тому почала з ними працювати у напрямі виробництва додаткових обсягів зброї.

«Наразі ці ризики мінімізовані. З іншого боку, мій досвід показує, що хоч би яким порожнім був склад, у хорошого генерала завжди є подвійне дно. Тобто під дном у нього ще лежить запас снарядів, і ми знаємо, як це дно відкривати, щоби ввезти в Україну необхідну зброю», – додав глава МЗС.

Нагадаємо, триває 601-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує притаманну Кремлю тактику терору. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. 

Теги: війна Україна Дмитро Кулеба

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