Удари України по РФ західною зброєю: Ватикан забив на сполох

Секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін: «Це може спричинити ескалацію, яку вже ніхто не зможе контролювати»

Дозвіл для України на удари по Росії західною зброєю може призвести до «неконтрольованої ескалації». Про це заявив державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін, повідомляє Ansa.

«Я думаю, що така можливість повинна турбувати всіх, кому небайдужа доля нашого світу. Це може спричинити ескалацію, яку вже ніхто не зможе контролювати», – заявив Паролін.

Він нагадав, що Ватикан працює на гуманітарному рівні. Нині головний фокус – на поверненні українських дітей з Росії. На його думку, «іншого шляху немає».

Нагадаємо, Польща підтримує удари України по військових об’єктах на території Росії. Захід повинен припинити обмежувати себе у наданні допомоги Києву.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав ідею дозволити Україні застосовувати західну зброю для ударів територією Росії