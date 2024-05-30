Головна Світ Політика
search button user button menu button

Удари України по РФ західною зброєю: Ватикан забив на сполох

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Удари України по РФ західною зброєю: Ватикан забив на сполох
фото: ansa.it

Секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін: «Це може спричинити ескалацію, яку вже ніхто не зможе контролювати»

Дозвіл для України на удари по Росії західною зброєю може призвести до «неконтрольованої ескалації». Про це заявив державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін, повідомляє Ansa.

«Я думаю, що така можливість повинна турбувати всіх, кому небайдужа доля нашого світу. Це може спричинити ескалацію, яку вже ніхто не зможе контролювати», – заявив Паролін.

Він нагадав, що Ватикан працює на гуманітарному рівні. Нині головний фокус – на поверненні українських дітей з Росії. На його думку, «іншого шляху немає».

Нагадаємо, Польща підтримує удари України по військових об’єктах на території Росії. Захід повинен припинити обмежувати себе у наданні допомоги Києву.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав ідею дозволити Україні застосовувати західну зброю для ударів територією Росії

Читайте також:

Теги: Ватикан росія зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пристави повинні попередити про намір застосувати силу або використовувати спецзасоби та зброю
Держдума дозволила судовим приставам стріляти по людях
Вчора, 20:01
Болвінов каже, що, ймовірно, розбір завалів гіпермаркету сьогодні завершать
Удар по «Епіцентру» Харкова: ще двоє людей вважаються зниклими безвісти
Вчора, 16:40
Генеральна Асамблея ООН проголосила 11 липня Міжнародним днем пам’яті геноциду в Сребрениці. Росія, Білорусь, Угорщина та Китай були проти
Сербська бомба. Заради чого знову об’єдналися Росія, Білорусь, Угорщина та Китай? Балкани
26 травня, 15:35
Антон Хофрайтер нагадав, що міжнародне право дозволяє державі, на яку напали, атакувати військові цілі на території країни-агресорки
Депутати Бундестагу закликали Шольца дозволити Україні удари по РФ західною зброєю
25 травня, 09:35
Якою є справжня причина нападу Росії на Україну
Хто чи що в Україні винний у нападі Росії?
7 травня, 11:33
Пневматичний пістолет, конфіскований в отця Мілана Палковича на площі Святого Петра 5 травня 2024 року
Священник із Чехії намагався пронести зброю до Ватикану
6 травня, 13:05
Раніше МЗС Киргизстану вже випускало аналогічну рекомендацію 25 березня
Ще одна країна закликала громадян утриматися від поїздок до Росії
2 травня, 23:38
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області
Карта бойових дій в Україні станом на 1 травня 2024
1 травня, 07:43
Російським дітям поступово нав’язують норму не миру, а війни
Розстріляні маріупольські трамваї виставляють у якості трофеїв на заходах у РФ (фото)
1 травня, 03:36

Політика

Макрон передумав запрошувати Росію на річницю висадки у Нормандії – Reuters
Макрон передумав запрошувати Росію на річницю висадки у Нормандії – Reuters
Удари України по РФ західною зброєю: Ватикан забив на сполох
Удари України по РФ західною зброєю: Ватикан забив на сполох
Ракети для ППО та безпілотники: Пісторіус в Одесі оголосив про нову допомогу для ЗСУ
Ракети для ППО та безпілотники: Пісторіус в Одесі оголосив про нову допомогу для ЗСУ
Макрон ініціює коаліцію військових інструкторів з ЄС в Україні
Макрон ініціює коаліцію військових інструкторів з ЄС в Україні
Данія дала дозвіл Україні використовувати F-16 для ударів по Росії
Данія дала дозвіл Україні використовувати F-16 для ударів по Росії
Майдану не буде: прем’єр Кобахідзе цинічно порівняв події в Україні та Грузії
Майдану не буде: прем’єр Кобахідзе цинічно порівняв події в Україні та Грузії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Путін збирається до країни Азії, яка підтримує Україну
44K
Проти український командирів свідчили російські окупанти? ДБР узяло дозвіл суду
30K
Голова Запорізької ОВА: Колаборанти з нашими паспортами їдуть у ЄС і отримують допомогу. Це несправедливо
20K
Сотні українських біженців із Норвегії можуть повернути додому: подробиці
11K
Померла російська акторка, яка була фанаткою Путіна і висміювала українців
5926
На Хмельниччині пролунали вибухи (оновлено)

Новини

Американські ЗМІ закликають Європу активізуватися, щоб запровадити жорсткіші санкції проти російського металу
Вчора, 12:26
Сергію Головатому – 70. Хто після нього очолить Конституційний суд?
Вчора, 11:00
Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
27 травня, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
27 травня, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
26 травня, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua