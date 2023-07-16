Скоро повернеться у стрій: командир «Азова» Денис Прокопенко зустрівся зі своїми бійцями
Особовий склад «Азову» чекав на повернення командира з полону більше року
Командир бригади «Азов», підполковник Денис «Редіс» Прокопенко зустрівся з особовим складом. Про це повідомила пресслужба бригади НГУ «Азов».
«Перебуваючи у полоні я сказав, що для мене ця війна не закінчиться, доки ми не повернемо з полону нашого останнього бійця та не відновимо кордони України на стан 1991 року. Я – солдат. Мене не цікавлять ніякі інші напрямки діяльності, крім військової справи. Моє серце, моя душа, моє тіло належать Азову», – сказав «Редіс» під час зустрічі з бійцями бригади.
Він також наголосив на тому, що основні зусилля сьогодні мають бути спрямовані на бойову підготовку та доукомплектування підрозділу особовим складом, технікою та озброєнням.
Довгоочікувана зустріч з командиром, його присутність поруч із підлеглими та безпосереднє командування підрозділом – саме той необхідний заряд, який підніме бойовий дух військовослужбовців бригади та надасть їм додаткову впевненість на полі бою.
Особовий склад «Азову», який чекав на повернення командира з полону більше року, радий вітати його в строю та готовий до виконання будь-яких поставлених завдань.
Наразі підполковник Денис «Редіс» Прокопенко проходить реабілітацію та найближчим часом приступить до виконання службових обов'язків.
Як повідомлялося, українські командири, які керували обороною «Азовсталі» у Маріуполі навесні 2022 року, Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега 8 липня повернулися до України. Досі «Редіс», «Калина», «Волина» та інші лідери захисників «Азовсталі» перебували в Туреччині після повернення з російського полону.
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