Переговори з Росією на паузі? Буданов розповів про закулісну роботу дипломатів

«Я ніколи не казав, що ми в глухому куті», наголосив керівник Офісу президента

Переговорний процес щодо можливого завершення війни з Росією триває, однак значна його частина відбувається непублічно. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час форуму «Архітектура Безпеки», повідомляє кореспондент «Главкома».

Нинішній стан перемовин, за його словами, часто неправильно інтерпретують як відсутність прогресу, хоча насправді відповідні процеси продовжуються на рівні управлінських і дипломатичних контактів.

«Я ніколи не казав, що ми в глухому куті і продовжую стояти на цій думці, оскільки певні процеси тривають… вони не зовсім публічні», – зазначив він.

Буданов підкреслив, що переговорна робота не припиняється, але не завжди може бути винесена в публічну площину через її чутливий характер. Крім того, очільник Офісу президента повідомив, що Україна готується до візиту американської делегації, який має відбутися найближчим часом.

Відповідну інформацію раніше вже озвучував президент України Володимир Зеленський, і нині сторони перебувають на етапі практичної підготовки до контакту.

Буданов зазначив, що йдеться про планування візиту американських представників до України, а також до Москви. «Вони планують прибути в найближчий час до міста Києва і до Москви», – сказав він. За словами посадовця, українська сторона синхронізує свої дії в межах дипломатичного та переговорного процесу, який триває паралельно з безпековою ситуацією.

Раніше видання The New York Times писало, що у Кремлі останнім часом висловлюють невдоволення нинішнім форматом контактів зі США. За даними видання, Москва хотіла б перейти від періодичних візитів посланців до більш стабільного дипломатичного механізму із регулярними переговорами та робочими групами.