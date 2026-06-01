1 червня – річниця спецоперації СБУ «Павутина»: відео безпрецедентної атаки

Спецоперація «Павутина» готувалась понад півтора року в умовах повної таємності та максимальної конспірації

Рівно рік тому, 1 червня 2025 року, Служба безпеки України провела одну з найуспішніших спецоперацій за час повномасштабної війни – «Павутину». У результаті масованої атаки дронів було уражено п’ять російських військових авіабаз, де базувалася стратегічна авіація РФ. У пресслужбі СБУ наголошують, що це був не просто удар по ворогу, а унікальна за своєю складністю операція, яка вже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва, пише «Главком».

Спецоперація здійснювалась за дорученням президента України Володимира Зеленського та під безпосереднім керівництвом ексглави СБУ, генерал-лейтенанта Василя Малюка.

🔥1 червня 2025 року — історична дата, коли СБУ провела спецоперацію «Павутина».



У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на чотирьох військових аеродромах рф: «Бєлая», «Дягілєво», «Оленья» та «Іваново».



«Спецоперація «Павутина» готувалась понад півтора року – в умовах повної таємності та максимальної конспірації. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, а й зруйнувати ілюзію безпеки, яку в РФ вибудовували десятиліттями. У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на чотирьох військових аеродромах рф: «Бєлая», «Дягілєво», «Оленья» та «Іваново». У результаті уражено 41 літак, серед яких – Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 та А-50», – йдеться у повідомленні.

Сума завданих збитків перевищує 7 млрд доларів, а особливої ваги «Павутині» надав той факт, що СБУ знищила частину «ядерної тріади» РФ. «Саме нею кремль роками залякував та шантажував увесь цивілізований світ», – додали у відомстві.

Варто зазначити, що Російська Федерація досі не може відновити свій військовий потенціал після спецоперації «Павутина».

До слова, на відео зі спецоперації «Павутина», які оприлюднила Служба безпеки України, видно як Росія і надалі намагається захистити літаки автомобільними шинами. Їх розмістили на крилах та фюзеляжах літаків. Попри те, що таку тактику РФ використовує ще з 2024 року, вона їй не допомогла. «Главком» зібрав пояснення експертів, щоб зрозуміти для чого це окупантам.