Удари України по Туапсе. Генштаб підрахував збитки РФ

Наталія Порощук
НПЗ у Туапсе входить до числа найбільших у РФ
фото: Генштаб (ілюстративне)

Туапсинський нафтопереробний завод – найстаріше і стратегічно важливе підприємство «Роснєфті» на узбережжі Чорного моря

Сили оборони України протягом квітня та 1 травня завдали ударів по нафтопереробному заводу та портовій інфраструктурі в Туапсе, внаслідок чого Росія зазнала значних збитків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

«Підраховано, що комплексне ураження підрозділами Сил оборони України у квітні та 1 травня призвело до завдання збитків портовій інфраструктурі Туапсе та Туапсинському НПЗ на суму понад $300 млн», – йдеться у повідомленні.

Туапсинський нафтопереробний завод (ТНПЗ) – найстаріше і стратегічно важливе підприємство «Роснєфті» на узбережжі Чорного моря. Завод працює в єдиному зв'язку з експортним морським терміналом, що дозволяє відправляти близько 90% продукції за кордон.

Нагадаємо, з 16 квітня атаки українських дронів по об’єктах нафтової інфраструктури РФ вже чотири рази призводили до масштабних пожеж у Туапсе. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначав, що НПЗ входить до числа найбільших у РФ та має потужність переробки близько 12 млн тонн нафти на рік. Завод спеціалізується на первинній переробці нафти, виробляючи прямогонний бензин, дизельне пальне та мазут, значна частина якого йде на експорт.

Як повідомлялося, з початку 2026 року Україна здійснила понад 20 успішних ударів по ключових об'єктах нафтової промисловості Росії. Економічні втрати країни-агресора від цих атак уже перевищили $7 млрд.

