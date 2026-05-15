Загинули цілі родини: що відомо про вбитих ракетним ударом РФ у Києві 14 травня

Наслідки ракетного удару по багатоповерхівці у Києві 14 травня 2026 року
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа
Під час трагічної атаки на Дарницький район російські окупанти вбили 24 людини: троє дітей та 21 дорослого

Сьогодні вранці у Дарницькому районі столиці завершилися пошуково-рятувальні роботи на місці влучання російської ракети в житловий будинок, що сталося під час масованої атаки 14 травня. Стали відомі перші імена мирних мешканців, чиї життя обірвала країна-терорист. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Їх вбила Росія».

Внаслідок цього жорстокого удару по багатоповерхівці загинули цілі родини, молоді фахівці, педагоги та діти. Платформа оприлюднила перші встановлені імена загиблих киян:

  1. Любава Яковлєва, 12 років – донька полеглого захисника України;
  2. Віра Яковлєва, 17 років – загинула разом із сестрою Любавою;
  3. Марія, 15 років – загинула разом із татом і бабусею;
  4. Дмитро Павелко, 23 роки – працівник «Нової пошти»;
  5. Марина Гоменюк, 24 роки – викладачка англійської мови;
  6. Юрій Орлов, 30 років – флорболіст, хлопець Марини Гоменюк;
  7. Галина Релік;
  8. Іван Носко – флорист;
  9. Світлана Лепська, 32 роки – вчителька;
  10. Дмитро Лепський – працівник «Нової пошти», чоловік Світлани;
  11. Світлана Москалішина – вихователька дитячого садка;
  12. Іван Могильний – керуючий ресторану;
  13. Аліна Будвінова – загинула разом із чоловіком;
  14. Дмитро Будвінов – загинув разом із дружиною.
Жителі Києва, яких вбила Росія під час терористичного удару по багатоповерхівці у Дарницькому районі 14 травня 2026 року
колаж: Їх убила Росія/Facebook

Загалом під час трагічної атаки на Дарницький район російські окупанти вбили 24 людини: троє дітей та 21 дорослого. Наразі триває збір інформації з відкритих джерел для встановлення осіб інших загиблих. Автори проєкту звертаються до громадян із проханням допомогти відновити повні анкетні дані та історії всіх жертв, щоб зберегти пам’ять про кожного, чиє життя забрала Росія. 

Нагадаємо, пошуково-рятувальна операція в Дарницькому районі тривала понад 28 годин і була завершена сьогодні вранці. Внаслідок цього удару РФ загинули 24 людини, серед яких троє дітей. Ще 48 мешканців отримали поранення. Сьогодні, 15 травня, у столиці оголошено День жалоби.

