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Карта бойових дій в Україні станом на 15 квітня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 15 квітня 2025 року
На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 1147-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 99 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Загарбники завдали по території України одного ракетного та 119 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 191 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 3275 дронів-камікадзе та здійснили 6590 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Останні новини з фронту

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Осоївка, Мазенівка, Краснопілля, Миропільське, Проходи, Угроїди, Михайлівське, Петрушівка, Рясне, Мала Рибиця та Степок Сумської області; Слатине, Уди Харківської області; Яблунівка, Нова Полтавка, Гродівка, Олександро-Калинове Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Степногірськ, Новоандріївка Запорізької області.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 квітня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб

За добу відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 квітня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб

Ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Нове, Катеринівка, Греківка, Зелена Долина, Торське, Білогорівка та Григорівка.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 квітня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб

У районах населених пунктів Верхньокам’янське та Івано-Дар’ївка, противник тричі атакував позиції українських військ.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 квітня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб

Зафіксовано чотири боєзіткнення поблизу населених пунктів Часів Яр, Андріївка та в напрямку Майського.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 квітня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб

Ворог здійснив 11 атак неподалік населених пунктів Озарянівка та Торецьк.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 квітня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб

Українські захисники зупинили 28 штурмових та наступальних дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Котлярівка, Богданівка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 квітня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб

Ворог сім разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Розлив.

На Курському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 квітня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб

Минулої доби відбулося 17 боєзіткнень. Ворог завдав 56 авіаційних ударів, скинув 89 керованих бомб, здійснив 436 артилерійських обстрілів, зокрема 26 – з реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1147-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: фронт Генштаб війна

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