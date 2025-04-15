Карта бойових дій в Україні станом на 15 квітня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення

Триває 1147-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 99 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Загарбники завдали по території України одного ракетного та 119 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 191 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 3275 дронів-камікадзе та здійснили 6590 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Останні новини з фронту

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Осоївка, Мазенівка, Краснопілля, Миропільське, Проходи, Угроїди, Михайлівське, Петрушівка, Рясне, Мала Рибиця та Степок Сумської області; Слатине, Уди Харківської області; Яблунівка, Нова Полтавка, Гродівка, Олександро-Калинове Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Степногірськ, Новоандріївка Запорізької області.

На Куп’янському напрямку

мапа: Генштаб

За добу відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку

мапа: Генштаб

Ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Нове, Катеринівка, Греківка, Зелена Долина, Торське, Білогорівка та Григорівка.

На Сіверському напрямку

мапа: Генштаб

У районах населених пунктів Верхньокам’янське та Івано-Дар’ївка, противник тричі атакував позиції українських військ.

На Краматорському напрямку

мапа: Генштаб

Зафіксовано чотири боєзіткнення поблизу населених пунктів Часів Яр, Андріївка та в напрямку Майського.

На Торецькому напрямку

мапа: Генштаб

Ворог здійснив 11 атак неподалік населених пунктів Озарянівка та Торецьк.

На Покровському напрямку

мапа: Генштаб

Українські захисники зупинили 28 штурмових та наступальних дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Котлярівка, Богданівка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку

мапа: Генштаб

Ворог сім разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Розлив.

На Курському напрямку

мапа: Генштаб

Минулої доби відбулося 17 боєзіткнень. Ворог завдав 56 авіаційних ударів, скинув 89 керованих бомб, здійснив 436 артилерійських обстрілів, зокрема 26 – з реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1147-й день повномасштабної війни в Україні.