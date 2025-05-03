Карта бойових дій в Україні станом на 3 травня 2025 року

На Харківському напрямку відбулося шість боєзіткнень, противник атакував у районах Вовчанська та Кам’янки

Триває 1165-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 216 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора, 2 травня, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 101 авіаудару, зокрема, скинув 183 КАБ. Крім цього, здійснив майже 6700 обстрілів, з них 131 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2694 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Тур’я та Мала Рибиця Сумської області Сумської області; Цапівка, Великі Проходи, Дементіївка, Одрадне Харківської області; Шахове, Новоекономічне, Полтавка, Малинівка, Нова Полтавка, Гнатівка, Покровськ, Новосергіївка, Удачне, Новопавлівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Малі Щербаки, Новоандріївка Запорізької області.

Останні новини з фронту

Вчора авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, двох пунктах управління, двох артилерійських системах, двох засобах ППО та одній станції РЕБ противника.

На Харківському напрямку

Відбулося шість боєзіткнень, противник атакував у районах Вовчанська та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку

За добу зафіксовано шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Колісниківка, Нова Кругляківка та Загризове.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 27 разів. Намагався просунутися уперед неподалік населених пунктів Нове, Зелена Долина, Колодязі, Мирне, Сергіївка, Греківка та Копанки.

На Сіверському напрямку

Сили оборони відбили один штурм ворожих військ в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку

Відбулося вісім штурмових дій противника в районі Часового Яру та в бік Новомаркового і Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив вісім атак в районах Торецька, Кримського, Дружби та Сухої Балки.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 83 атаки агресора у районах населених пунктів Водяне Друге, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Шевченко, Котлине, Удачне, Надіївка, Котлярівка, Преображенка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони відбили 23 ворожих штурми в районах Рівнополя, Привільного, Розливу, Костянтинополя, Бурлацького, а також в напрямку Одрадного та Багатиря.

На Оріхівському напрямку

В районах населених пунктів Щербаки, Мала Токмачка та Степове, загарбники здійснили п’ять штурмів позицій наших захисників. На Гуляйпільському напрямку, поблизу Високого (кол.Червоне), Сили оборони відбили шість ворожих атак

На Придніпровському напрямку

Агресор наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку

Вчора наші воїни відбили 20 атак противника. Ворог завдав 235 артилерійських обстрілів, з них 15 – із реактивних систем залпового вогню; здійснив 14 авіаційних ударів, скинувши 23 КАБ.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 48 артилерійських систем, один засіб ППО, 126 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 121 одиницю автомобільної та одиницю спеціальної техніки ворога.

Нагадаємо, триває 1165-й день повномасштабної війни в Україні.