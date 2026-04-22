Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 22 квітня 2026. Зведення Генштабу

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ситуація на фронті 22 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

22 квітня на фронті відбулося 127 бойових зіткнень

Противник завдав 44 авіаційних ударів, скинув 151 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 5650 дронів-камікадзе та здійснив 2362 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

22 квітня на фронті відбулося 127 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог здійснив 105 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, п’ять із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, крім цього, завдав двох авіаційних ударів, застосувавши шість керованих бомб.

Противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у напрямку населених пунктів Бочкове та Охрімівка. Одне боєзіткнення триває.

На Куп'янському напрямку

Наші захисники відбили чотири ворожі штурми в районах населених пунктів Петропавлівка та Ківшарівка.

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили дві спроби загарбників просунутися в районах населених пунктів Дробишеве та Діброва.

На Слов'янському напрямку

Українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів у районі Ямполя.

На Краматорському напрямку

Наші захисники успішно відбили ворожу атаку в районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 17 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Іванопілля та Іллінівки.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Софіївка, Новопавлівка, Торецьке, Родинське, Філія, Шевченко, Мирноград, Гришине, Котлине, Удачне та у бік Кучерового Яру.

На Олександрівському напрямку

Окупанти п’ять разів намагалися покращити своє положення, атакуючи в районах населених пунктів Олександроград, Вороне та Калинівське. Авіаційних ударів зазнали околиці населеного пункту Іванівка.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 13 атак окупантів у районі Гуляйполя та в районах населених пунктів Добропілля, Гірке, Залізничне, Зелене, Староукраїнка та Цвіткове. Противник завдав авіаударів у районах населених пунктів Верхня Терса, Копані, Любицьке, Широке, Гуляйполе, Староукраїнка, Тимошівка, Цвіткове, Долинка.

На Оріхівському напрямку

Противник наступав у напрямку населеного пункту Новоандріївка. Крім того, завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Комишуваха, Новорозівка, Ясна Поляна, Юрківка.

На Придніпровському напрямку

Ворог провів дві марні штурмові дії в бік Антонівського мосту та острова Білогрудий.

Нагадаємо, триває 1519-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: війна окупанти фронт Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua