Міноборони протестувало нове покоління українських дронів-бомберів (фото)

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Дрони тестували на полігоні Brave1
У тестах взяли участь більше десяти команд, які розробляють рішення під конкретні завдання фронту

Міністерство оборони України спільно з оборонним кластером Brave1 провело успішні випробування нового покоління безпілотників-бомберів вітчизняного виробництва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони України Михайла Федорова

За словами міністра оборони України Михайла Федорова, бомбери – це українська інновація, яка стала незамінною зброєю на полі бою. Вони знищують піхоту, техніку, укріплення та допомагають із логістикою на передовій.

«Нове покоління бомберів – це більша дальність, вища вантажопідйомність, захищений зв’язок і можливість управляти з безпечних позицій», – зазначив Федоров.

Також повідомляється, що у тестах взяли участь 18 команд, які розробляють рішення під конкретні завдання фронту.

Міноборони протестувало нове покоління українських дронів-бомберів (фото) фото 1
  • Малі бомбери – швидкі та маневрені, здатні переносити кілька кілограмів й ефективно працювати по піхоті та легкій техніці.
  • Важкі бомбери – із навантаженням у десятки кілограмів, для ураження важкої техніки, укріплень та виконання логістичних місій.

Федоров також повідомив, що кожен борт проходив перевірку: 20 км під дією засобів радіоелектронної боротьби, ураження цілі та повернення назад. 

Технологічні особливості новинок

Нові дрони-бомбери суттєво відрізняються від попередніх моделей за кількома ключовими параметрами:

  • Стійкість до РЕБ: безпілотники оснащені новими системами захищеного зв'язку, що дозволяє їм виконувати завдання навіть за умови активного використання ворогом засобів радіоелектронної боротьби.
  • Вантажопідйомність та універсальність: дрони здатні нести різні типи боєприпасів – від кумулятивних до уламково-фугасних, що робить їх ефективними як проти живої сили, так і проти бронетехніки.
  • Автономність: розробники інтегрували елементи штучного інтелекту для захоплення цілі, що мінімізує вплив людського фактора та підвищує точність влучання.

«Главком» писав, що в Україні запрацював експериментальний проєкт із залучення приватного сектору до протиповітряної оборони. Перші результати вже зафіксовано: у Харківській області збито кілька ворожих безпілотників.

Паралельно, за даними Міноборони, триває розгортання нових підрозділів на базі приватного сектору. «Паралельно триває формування нових груп ППО ще на 13 підприємствах, які отримали в Міністерстві оборони статус уповноваженого суб’єкта господарювання», – повідомив міністр Федоров.

Він уточнив, що частина таких груп уже виконує бойові завдання, інші проходять навчання або завершують підготовку. У Міноборони наголошують, що приватні підрозділи діють у координації з військовими.

Нагадаємо, що у лютому Сили оборони збили дронами-перехоплювачами понад 10 тис. ворожих безпілотників літакового типу, зокрема «шахед» і «Гербера». Це новий рекорд «малої» ППО. 

Читайте також

Reuters: США застосовують морські дрони у війні з Іраном
Reuters: США застосовують морські дрони у війні з Іраном
27 березня, 00:33
Головком Сирський перевірив оборону та скоригував дії підрозділів
Сирський побував на півдні та розповів про бої за населені пункти (фото)
26 березня, 12:39
Воїн захищав Україну у складі 108-го окремого штурмового батальйону «Вовки Да Вінчі»
Поліг під час виконання завдання на Дніпропетровщині. Згадаймо Дениса Сердюка
24 березня, 09:00
Звернувшись до союзників по Альянсу за підтримкою, Дональд Трамп зіткнувся з відмовою європейських партнерів
Війна з Іраном виходить з-під контролю Трампа – Reuters
21 березня, 16:00
Влада закликає батьків негайно вивезти дітей із небезпечних зон
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
20 березня, 17:46
Тегеран заявляє, що не причетний до атак на саудівські нафтові об’єкти
Іран поставив під питання відносини з країнами Перської затоки
16 березня, 10:11
Вучич звинуватив Хорватію у спробах підірвати позиції Сербії та втручатися у її внутрішні справи
У світі може спалахнути нова війна: ще одна країна заявила про підготовку до вторгнення
14 березня, 18:33
Трамп: Син Хаменеї для мене неприйнятний. Ми хочемо когось, хто принесе гармонію та мир в Іран
Іран обрав нового верховного лідера. Реакція США та Ізраїлю
9 березня, 00:26
Зеленський заявив, що Україна готова допомогти стабілізувати ситуацію на Близькому Сході
Зеленський провів переговори з Королем Бахрейну
4 березня, 20:46

Лінія фронту станом на 30 березня 2026. Зведення Генштабу
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
«РФ грає за нашими правилами». Сирський розповів про успіхи на фронті
Міноборони протестувало нове покоління українських дронів-бомберів (фото)
Угода між Україною та Болгарією, підозра чиновниці Мінкульту. Головне за 30 березня 2026
Масове «замінування» в Україні: поліція перевірила більше половини анонімних повідомлень

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Вчора, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Вчора, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Вчора, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

