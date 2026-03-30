Міноборони протестувало нове покоління українських дронів-бомберів (фото)

У тестах взяли участь більше десяти команд, які розробляють рішення під конкретні завдання фронту

Міністерство оборони України спільно з оборонним кластером Brave1 провело успішні випробування нового покоління безпілотників-бомберів вітчизняного виробництва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони України Михайла Федорова.

За словами міністра оборони України Михайла Федорова, бомбери – це українська інновація, яка стала незамінною зброєю на полі бою. Вони знищують піхоту, техніку, укріплення та допомагають із логістикою на передовій.

«Нове покоління бомберів – це більша дальність, вища вантажопідйомність, захищений зв’язок і можливість управляти з безпечних позицій», – зазначив Федоров.

Також повідомляється, що у тестах взяли участь 18 команд, які розробляють рішення під конкретні завдання фронту.

Малі бомбери – швидкі та маневрені, здатні переносити кілька кілограмів й ефективно працювати по піхоті та легкій техніці.

Важкі бомбери – із навантаженням у десятки кілограмів, для ураження важкої техніки, укріплень та виконання логістичних місій.

Федоров також повідомив, що кожен борт проходив перевірку: 20 км під дією засобів радіоелектронної боротьби, ураження цілі та повернення назад.

Технологічні особливості новинок

Нові дрони-бомбери суттєво відрізняються від попередніх моделей за кількома ключовими параметрами:

Стійкість до РЕБ : безпілотники оснащені новими системами захищеного зв'язку, що дозволяє їм виконувати завдання навіть за умови активного використання ворогом засобів радіоелектронної боротьби.

: безпілотники оснащені новими системами захищеного зв'язку, що дозволяє їм виконувати завдання навіть за умови активного використання ворогом засобів радіоелектронної боротьби. Вантажопідйомність та універсальність: дрони здатні нести різні типи боєприпасів – від кумулятивних до уламково-фугасних, що робить їх ефективними як проти живої сили, так і проти бронетехніки.

дрони здатні нести різні типи боєприпасів – від кумулятивних до уламково-фугасних, що робить їх ефективними як проти живої сили, так і проти бронетехніки. Автономність: розробники інтегрували елементи штучного інтелекту для захоплення цілі, що мінімізує вплив людського фактора та підвищує точність влучання.

«Главком» писав, що в Україні запрацював експериментальний проєкт із залучення приватного сектору до протиповітряної оборони. Перші результати вже зафіксовано: у Харківській області збито кілька ворожих безпілотників.

Паралельно, за даними Міноборони, триває розгортання нових підрозділів на базі приватного сектору. «Паралельно триває формування нових груп ППО ще на 13 підприємствах, які отримали в Міністерстві оборони статус уповноваженого суб’єкта господарювання», – повідомив міністр Федоров.

Він уточнив, що частина таких груп уже виконує бойові завдання, інші проходять навчання або завершують підготовку. У Міноборони наголошують, що приватні підрозділи діють у координації з військовими.

Нагадаємо, що у лютому Сили оборони збили дронами-перехоплювачами понад 10 тис. ворожих безпілотників літакового типу, зокрема «шахед» і «Гербера». Це новий рекорд «малої» ППО.