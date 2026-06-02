Аварійно-рятувальні роботи у Києві та Дніпрі. Головне за 2 червня 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Дайджест новин 2 червня 2026 року

У Дніпрі завершилася пошуково-рятувальна операція у житловому кварталі, по якому уночі поцілили російські ракети. Стався масовий збій цифрових сервісів. Також президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка.

«Главком» склав добірку головних подій 2 червня.

Аварійно-рятувальні роботи у Києві та Дніпрі

Наслідки ворожих прильотів у Дніпрі. 2 червня 2026 рік
фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпрі завершилася пошуково-рятувальна операція у житловому кварталі, по якому уночі поцілили російські ракети. За даними влади, Росія вбила 16 людей, 42 особи отримали поранення через атаку.

Зокрема, відомо про 90 постраждалих та шістьох загиблих у столиці через атаку РФ.

Стався масовий збій цифрових сервісів

Сьогодні стався масовий збій цифрових сервісів. Одночасно виникли проблеми в роботі monobank, Приватбанку, Viber, Facebook, Netflix, Twitch та низки інших популярних платформ.

Президент заслухав доповідь керівника ГУР

Іващенко та Зеленський провели зустріч
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка. «Доповідь керівника ГУР МО Олега Іващенка. Деталі щодо російського виробництва ракет: об’єкти, відстані, кількість, шляхи постачання критичних компонентів і верстатів, особи та компанії з інших країн, які допомагають Росії обходити санкції. Готуємо оновлення наших заходів протидії – українських та в координації з партнерами. Важливо, щоб тиск на Росію зростав», – сказав глава держави.

Фінляндія знайшла спосіб змусити РФ платити за збитки Україні

Національне управління зі стягнення боргів Фінляндії вилучило €3,7 млн російських активів на користь НАК «Нафтогаз України». Кошти стали частиною компенсації за майно української компанії, незаконно експропрійоване Росією після окупації Криму.

Інші важливі новини

  • Президент попередив про можливий масований удар РФ цієї ночі.
  • Світоліна та Костюк розіграли путівку в півфінал «Ролан Гаррос».
  • Генштаб підтвердив ураження низки важливих об'єктів РФ.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

