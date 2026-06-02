Аварійно-рятувальні роботи у Києві та Дніпрі. Головне за 2 червня 2026

Дайджест новин 2 червня 2026 року

У Дніпрі завершилася пошуково-рятувальна операція у житловому кварталі, по якому уночі поцілили російські ракети. Стався масовий збій цифрових сервісів. Також президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка.

«Главком» склав добірку головних подій 2 червня.

Аварійно-рятувальні роботи у Києві та Дніпрі

Наслідки ворожих прильотів у Дніпрі. 2 червня 2026 рік

У Дніпрі завершилася пошуково-рятувальна операція у житловому кварталі, по якому уночі поцілили російські ракети. За даними влади, Росія вбила 16 людей, 42 особи отримали поранення через атаку.

Зокрема, відомо про 90 постраждалих та шістьох загиблих у столиці через атаку РФ.

Стався масовий збій цифрових сервісів

Сьогодні стався масовий збій цифрових сервісів. Одночасно виникли проблеми в роботі monobank, Приватбанку, Viber, Facebook, Netflix, Twitch та низки інших популярних платформ.

Президент заслухав доповідь керівника ГУР

Іващенко та Зеленський провели зустріч

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка. «Доповідь керівника ГУР МО Олега Іващенка. Деталі щодо російського виробництва ракет: об’єкти, відстані, кількість, шляхи постачання критичних компонентів і верстатів, особи та компанії з інших країн, які допомагають Росії обходити санкції. Готуємо оновлення наших заходів протидії – українських та в координації з партнерами. Важливо, щоб тиск на Росію зростав», – сказав глава держави.

Фінляндія знайшла спосіб змусити РФ платити за збитки Україні

Національне управління зі стягнення боргів Фінляндії вилучило €3,7 млн російських активів на користь НАК «Нафтогаз України». Кошти стали частиною компенсації за майно української компанії, незаконно експропрійоване Росією після окупації Криму.

