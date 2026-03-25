Карта бойових дій в Україні станом на 25 березня 2026 року

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував

За минулу добу зафіксовано 191 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував 30 ракет, здійснив 69 авіаційних ударів, скинувши 218 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9879 дронів-камікадзе та здійснив 4049 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 111 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Іванівка, Просяна, Орли, Покровське; Новоселівка, Воздвижівка, Світла Долина, Копані, Свобода, Єгорівка, Лісне, Оріхів, Широке у Запорізькій області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одну важливу ціль російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби противник здійснив 77 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням РСЗВ. Завдав чотирьох авіаударів із застосуванням 10 КАБ. Протягом доби зафіксовано одну атаку противника.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників в районі Вовчанська та в напрямку Охрімівки.

На Куп’янському напрямку

Ворог п’ять разів атакував в напрямку Петропавлівки, Новоосинового, Новоплатонівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку

Противник атакував дев’ять разів намагався вклинитися в українську оборону, атакуючи оборонців в районах населених пунктів Твердохлібове, Середнє та в напрямках населених пунктів Лиман, Дробишеве.

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби українські захисники зупинили п’ять спроб окупантів просунутися вперед в районах населених пунктів Ямпіль, Закітне, Платонівка, Пазено.

На Краматорському напрямку

Противник чотири рази намагався покращити своє становище, штурмуючи в районі Міньківки та в напрямку Малинівки, Виролюбівки.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 39 атак в бік Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Олександро-Шультине, Степанівки, Софіївки, Русиного Яру та Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 47 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Никанорівка, Покровськ, Родинське, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Філія та в бік населених пунктів Нове Шахове, Новопідгородне, Новопавлівка, Білицьке, Шевченко.

На Олександрівському напрямку

Противник атакував вісім разів у районах населених пунктів Тернове, Красногірське, Злагода та в напрямку Привілля.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 22 атаки окупантів у бік населених пунктів Добропілля, Староукраїнка, Залізничне, Гуляйпільське, Варварівка, Мирне, Оленокостянтинівка.

На Придніпровському напрямку

Наступальних дій противника не зафіксовано.

Нагадаємо, триває 1491-й день повномасштабної війни в Україні.