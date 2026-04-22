Російське вторгнення у країни Балтії? Глава МЗС України розказав про сигнали з Москви

glavcom.ua
Лариса Голуб
Андрій Сибіга: «Зараз росіяни особливо працюють інформаційно у країнах Балтії»
Сибіга: Ми будемо допомагати нашим друзям

Російська Федерація проводить масштабну інформаційну операцію проти Естонії, Латвії та Литви, намагаючись звинуватити їх у наданні повітряного простору для атак українських безпілотників. Про розказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами українських та міжнародних ЗМІ, на якій був присутній «Главком».

Очільник закордонного відомства наголосив, що Кремль намагається звинуватити Естонію, Латвію та Литву у наданні повітряного простору для українських дронів, щоб штучно посилити напругу в регіоні.

«Зараз росіяни особливо працюють інформаційно у країнах Балтії. Росіяни передають сигнал, що ви надали повітряний простір для застосування українських дронів. Ну і ще деякі моменти», – сказав глава української дипломатії.

За словами Андрія Сибіги, Україна реагує на прохання партнерів допомогти не просто стабілізувати ситуацію, а саме знизити рівень напруги, створений російськими вкидами.

«Коли в нас ідуть якісь сигнали з боку Міністерства закордонних справ, з мого боку, вони осмислені. За цим стоїть прохання балтійських партнерів, допомогти їм навіть не стабілізувати, а, знаєте, стишити напругу», – зазначив очільник закордонного відомства.

Читайте також інтерв'ю: Посол України в Естонії: Придністровський сценарій в Нарві випробували ще в 1993 році

«Главком» писав, що Росія виступила з погрозами на адресу країн Балтії, звинувативши їх у сприянні українським ударам по своїй території. Москва нібито попередила ці держави про можливі наслідки через використання їхнього повітряного простору для атак по російських портах у Балтійському морі. Водночас жодних підтверджень таким заявам російська сторона не надала. Подібну риторику раніше озвучував і речник Кремля Дмитро Пєсков, який також говорив про можливі наслідки для країн регіону.

Нагадаємо, Європейський Союз офіційно відкинув закиди російського керівництва щодо нібито причетності держав Балтії та Фінляндії до атак українських безпілотників по території Росії. У Брюсселі такі заяви вважають черговою спробою дезінформації. Речниця Єврокомісії Аніта Гіппер зауважила, що заяви чиновників РФ цілком очевидно «є частиною російського підручника з дезінформації». За її словами, вони «створюють приводи для ескалації та підривають регіональну безпеку».

Читайте також інтерв'ю: Посол Естонії Аннелі Кольк: Україні потрібна саме перемога, інакше Росія повернеться

Раніше секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу виступив із заявою, у якій звинуватив сусідні з Росією країни-члени ЄС у «співучасті в агресії». За його твердженнями, Україна нібито використовує повітряний простір або територію Фінляндії, Естонії, Латвії та Литви для запуску безпілотників по об’єктах на території Росії.

До слова, Національні збройні сили Латвії 30 березня виявили невідомий безпілотник поблизу кордону з Росією. Йдеться про іноземний безпілотний літальний апарат, який зафіксували в районі Лудзенського та Балвського країв. У військовому відомстві уточнили, що дрон перебував поблизу латвійсько-російського кордону, однак не вторгся у повітряний простір країни.

Читайте також:

Читайте також

Рішення про надзвичайний стан в енергетиці було затверджене парламентом на позачерговому засіданні
Молдова ввела надзвичайний стан в енергетиці: подробиці
24 березня, 17:35
Марта Кос: Членство в ЄС завжди пропонувало стабільність і процвітання європейським країнам
Україна втратила першість? ЄС переглянув чергу на вступ
30 березня, 10:05
З початку вторгнення Тетяна Корявченкова (на фото) з трьома дітьми живуть в Іспанії
Нардеп Корявченков (Юзік) показав точну вартість нової іспанської квартири
31 березня, 18:10
Мар’ян Заблоцький повідомив ще 12 березня, що чергує в ДФТГ
Депутат від «Слуги народу» збив дрони (відео)
1 квiтня, 06:22
Ворог пошкодив укриття над атомною станцією
ЧАЕС отримає від донорів €30 млн на відновлення арки, яку пошкодила Росія
1 квiтня, 17:22
Трамп може звільнити переговорника щодо України Дена Дрісколла
Переговірник Трампа по Україні опинився під загрозою звільнення
3 квiтня, 11:22
Україна повернула тіла воїнів, президент заявив про загрозу для двох міст. Головне за 9 квітня 2026
Україна повернула тіла воїнів, президент заявив про загрозу для двох міст. Головне за 9 квітня 2026
9 квiтня, 21:18
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокоментував масовану нічну атаку Росії на Україну
16 квiтня, 22:02
РФ атакувала столицю
У Києві дрон влетів у багатоповерхівку: удар потрапив на відео
16 квiтня, 07:42

Політика

Зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном. Міністр Сибіга розказав, чи буде обговорюватися тема України
Зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном. Міністр Сибіга розказав, чи буде обговорюватися тема України
Путін присвоїв Академії ФСБ ім'я ідеолога «червоного терору»
Путін присвоїв Академії ФСБ ім'я ідеолога «червоного терору»
Глава МЗС України прокоментував тривожні результати виборів у Болгарії
Глава МЗС України прокоментував тривожні результати виборів у Болгарії
Обмежене членство в ЄС? Глава МЗС України різко відповів на пропозиції деяких партнерів
Обмежене членство в ЄС? Глава МЗС України різко відповів на пропозиції деяких партнерів
Російське вторгнення у країни Балтії? Глава МЗС України розказав про сигнали з Москви
Російське вторгнення у країни Балтії? Глава МЗС України розказав про сигнали з Москви
Міністр закордонних справ розказав, як ЗСУ різко зміцнили переговорні позиції України
Міністр закордонних справ розказав, як ЗСУ різко зміцнили переговорні позиції України

Новини

Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Сьогодні, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Сьогодні, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Вчора, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Вчора, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Вчора, 13:43

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
