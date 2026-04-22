Російське вторгнення у країни Балтії? Глава МЗС України розказав про сигнали з Москви

Сибіга: Ми будемо допомагати нашим друзям

Російська Федерація проводить масштабну інформаційну операцію проти Естонії, Латвії та Литви, намагаючись звинуватити їх у наданні повітряного простору для атак українських безпілотників. Про розказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами українських та міжнародних ЗМІ, на якій був присутній «Главком».

Очільник закордонного відомства наголосив, що Кремль намагається звинуватити Естонію, Латвію та Литву у наданні повітряного простору для українських дронів, щоб штучно посилити напругу в регіоні.

«Зараз росіяни особливо працюють інформаційно у країнах Балтії. Росіяни передають сигнал, що ви надали повітряний простір для застосування українських дронів. Ну і ще деякі моменти», – сказав глава української дипломатії.

За словами Андрія Сибіги, Україна реагує на прохання партнерів допомогти не просто стабілізувати ситуацію, а саме знизити рівень напруги, створений російськими вкидами.

«Коли в нас ідуть якісь сигнали з боку Міністерства закордонних справ, з мого боку, вони осмислені. За цим стоїть прохання балтійських партнерів, допомогти їм навіть не стабілізувати, а, знаєте, стишити напругу», – зазначив очільник закордонного відомства.

Читайте також інтерв'ю: Посол України в Естонії: Придністровський сценарій в Нарві випробували ще в 1993 році

«Главком» писав, що Росія виступила з погрозами на адресу країн Балтії, звинувативши їх у сприянні українським ударам по своїй території. Москва нібито попередила ці держави про можливі наслідки через використання їхнього повітряного простору для атак по російських портах у Балтійському морі. Водночас жодних підтверджень таким заявам російська сторона не надала. Подібну риторику раніше озвучував і речник Кремля Дмитро Пєсков, який також говорив про можливі наслідки для країн регіону.

Нагадаємо, Європейський Союз офіційно відкинув закиди російського керівництва щодо нібито причетності держав Балтії та Фінляндії до атак українських безпілотників по території Росії. У Брюсселі такі заяви вважають черговою спробою дезінформації. Речниця Єврокомісії Аніта Гіппер зауважила, що заяви чиновників РФ цілком очевидно «є частиною російського підручника з дезінформації». За її словами, вони «створюють приводи для ескалації та підривають регіональну безпеку».

Раніше секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу виступив із заявою, у якій звинуватив сусідні з Росією країни-члени ЄС у «співучасті в агресії». За його твердженнями, Україна нібито використовує повітряний простір або територію Фінляндії, Естонії, Латвії та Литви для запуску безпілотників по об’єктах на території Росії.

До слова, Національні збройні сили Латвії 30 березня виявили невідомий безпілотник поблизу кордону з Росією. Йдеться про іноземний безпілотний літальний апарат, який зафіксували в районі Лудзенського та Балвського країв. У військовому відомстві уточнили, що дрон перебував поблизу латвійсько-російського кордону, однак не вторгся у повітряний простір країни.