Втрати ворога станом на 18 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 080 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 18 квітня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 18 квітня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 18 квітня втратила:
- особового складу – близько 1 317 150 (+1 080) осіб;
- танків – 11 876 (+6) од;
- бойових броньованих машин – 24 410 (+10) од;
- артилерійських систем – 40 242 (+82) од;
- РСЗВ – 1 743 (+4) од;
- засоби ППО – 1 349 (+0) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 350 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 245 112 (+2 104) од;
- крилаті ракети – 4 549 (+0) од;
- кораблі / катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 90 194 (+180) од;
- спеціальна техніка – 4 129 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1515-й день повномасштабної війни в Україні.
