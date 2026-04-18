Втрати ворога станом на 18 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 876 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 080 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 18 квітня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 18 квітня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 18 квітня втратила:

  • особового складу – близько 1 317 150 (+1 080) осіб;
  • танків – 11 876 (+6) од;
  • бойових броньованих машин – 24 410 (+10) од;
  • артилерійських систем – 40 242 (+82) од;
  • РСЗВ – 1 743 (+4) од;
  • засоби ППО – 1 349 (+0) од;
  • літаків – 435 (+0) од;
  • гелікоптерів – 350 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 245 112 (+2 104) од;
  • крилаті ракети – 4 549 (+0) од;
  • кораблі / катери – 33 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 90 194 (+180) од;
  • спеціальна техніка – 4 129 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1515-й день повномасштабної війни в Україні.

Втрати ворога станом на 18 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Атака на Україну, вибухи в окупованому Криму та Росії: головне за ніч 18 квітня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 квітня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 18 квітня 2026
Україна продемонструвала світу майбутнє військових конфліктів – CNN
В окупованому Севастополі пролунали вибухи: ймовірно, атаковано порт

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
