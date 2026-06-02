Лінія фронту станом на 2 червня 2026. Зведення Генштабу

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2 червня на фронті відбулося 203 бойових зіткнення

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосувавши 73 ракети, та 46 авіаційних ударів – скинув 155 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5985 дронів-камікадзе та здійснив 2157 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

2 червня на фронті відбулося 203 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, ліквідовано 29 окупантів та поранено 17. Знищено одну артилерійську систему, одну одиницю автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога, склад пально-мастильних матеріалів. Пошкоджено один танк, 11 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки, п'ять артилерійських систем, 80 укриттів особового складу та пункт управління БпЛА противника. Знищено або подавлено 248 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося одне боєзіткнення. Противник здійснив 58 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник тричі штурмував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Ізбицьке та Вільча.

На Куп’янському напрямку

Ворог чотири рази атакував позиції Сил оборони у бік Куп'янська, Куп'янська-Вузлового та Курилівки.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали десять спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Дробишеве, Діброва, Лиман та в районі Зарічного. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили дев'ять спроб загарбників просунутися вперед у районі Закітного та у бік Рай-Олександрівки, Кривої Луки. Два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 11 ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Степанівки та у бік Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 32 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Василівка, Новоолександрівка, Гришине, Удачне та у бік Степів, Іванівки, Сергіївки, Дорожнього.

На Олександрівському напрямку

Наші захисники зупинили чотири ворожі атаки у районі Вороного та у бік Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 30 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Залізничне, Оленокостянтинівка, Прилуки та у бік Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного, Цвіткового, Гіркого. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку

Ворог тричі штурмував позиції наших захисників у районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку

Наші оборонці успішно зупинили дві атаки у бік Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1560-й день повномасштабної війни в Україні.