Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 2 червня 2026. Зведення Генштабу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 2 червня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 2 червня
фото: 20-та бригада оперативного призначення «Любарт»
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

2 червня на фронті відбулося 203 бойових зіткнення

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосувавши 73 ракети, та 46 авіаційних ударів – скинув 155 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5985 дронів-камікадзе та здійснив 2157 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

2 червня на фронті відбулося 203 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, ліквідовано 29 окупантів та поранено 17. Знищено одну артилерійську систему, одну одиницю автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога, склад пально-мастильних матеріалів. Пошкоджено один танк, 11 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки, п'ять артилерійських систем, 80 укриттів особового складу та пункт управління БпЛА противника. Знищено або подавлено 248 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося одне боєзіткнення. Противник здійснив 58 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 2 червня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник тричі штурмував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Ізбицьке та Вільча.

Лінія фронту станом на 2 червня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог чотири рази атакував позиції Сил оборони у бік Куп'янська, Куп'янська-Вузлового та Курилівки.

Лінія фронту станом на 2 червня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали десять спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Дробишеве, Діброва, Лиман та в районі Зарічного. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 2 червня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили дев'ять спроб загарбників просунутися вперед у районі Закітного та у бік Рай-Олександрівки, Кривої Луки. Два боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 2 червня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Лінія фронту станом на 2 червня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 11 ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Степанівки та у бік Новопавлівки.

Лінія фронту станом на 2 червня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 32 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Василівка, Новоолександрівка, Гришине, Удачне та у бік Степів, Іванівки, Сергіївки, Дорожнього.

Лінія фронту станом на 2 червня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Наші захисники зупинили чотири ворожі атаки у районі Вороного та у бік Калинівського.

Лінія фронту станом на 2 червня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 30 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Залізничне, Оленокостянтинівка, Прилуки та у бік Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного, Цвіткового, Гіркого. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 2 червня 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог тричі штурмував позиції наших захисників у районі Щербаків.

Лінія фронту станом на 2 червня 2026. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Наші оборонці успішно зупинили дві атаки у бік Антонівського мосту.

Лінія фронту станом на 2 червня 2026. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1560-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти Генштаб Слов’янськ фронт Лиман Покровськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нині триває 1531-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 4 травня 2026 року
4 травня, 08:20
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 918 танків
Втрати ворога станом на 6 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
6 травня, 06:45
Окупаційна влада вирішила, що маріупольцям зараз найбільше потрібні пафосні промови та тульська випічка
Окупанти відкрили «парк побєди» у найбільш зруйнованому районі Маріуполя
7 травня, 18:23
РФ з початку року втратила в Україні 24541 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 9 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
9 травня, 06:50
Поблизу Часового Яру Донецької області українські бійці знищили колону окупантів
Сили оборони знищили ворожу колону поблизу Часового Яру (відео)
13 травня, 15:15
Левову частку виставлених на торги вантажів становить продукція маріупольських металургійних комбінатів
Росіяни продають двісті тисяч тонн металу з Маріуполя
16 травня, 06:40
Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу
Росія зірвала другий день перемир'я: Генштаб повідомив, куди вдарив ворог
10 травня, 17:59
Жителі Краматорська неохоче виїжджають з рідного міста навіть попри те, що до фронту всього 15 км
За 15 км від фронту. Як живе Краматорськ та чому місцеві не поспішають виїжджати
25 травня, 12:45
За інформацією журналістів, будинок зазнав пошкоджень унаслідок падіння уламків збитих повітряних цілей
Росіяни пошкодили скандально відомий будинок, у якому мають житло впливові чиновники та бізнесмени
24 травня, 20:58

Події в Україні

Лінія фронту станом на 2 червня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 2 червня 2026. Зведення Генштабу
Аварійно-рятувальні роботи у Києві та Дніпрі. Головне за 2 червня 2026
Аварійно-рятувальні роботи у Києві та Дніпрі. Головне за 2 червня 2026
Масований удар по Україні 2 червня. Повітряні сили показали роботу ППО (відео)
Масований удар по Україні 2 червня. Повітряні сили показали роботу ППО (відео)
У Дніпрі зросла кількість загиблих, серед них – діти (оновлено)
У Дніпрі зросла кількість загиблих, серед них – діти (оновлено)
На Харківщині розширено зону обов’язкової евакуації: перелік населених пунктів
На Харківщині розширено зону обов’язкової евакуації: перелік населених пунктів
Удар по Дніпру 2 червня: СБУ з'ясувала, хто допомагав РФ готувати атаку
Удар по Дніпру 2 червня: СБУ з'ясувала, хто допомагав РФ готувати атаку

Новини

Бундестаг розкритикував ультраправих за поїздку до Росії
Сьогодні, 13:57
«Росія вичавлює з себе останні сили». Посол Євросоюзу прокоментувала масований удар по Україні
Сьогодні, 11:56
«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Вчора, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Вчора, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Вчора, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Вчора, 12:49

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua