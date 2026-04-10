Карта бойових дій в Україні станом на 10 квітня 2026 року

За минулу добу авіація Сил оборони уразила сім районів зосередження живої сили

За минулу добу зафіксовано 163 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Вчора противник завдав одного ракетного удару з застосуванням однієї ракети та 70 авіаційних ударів, скинувши 210 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10340 дронів-камікадзе та здійснив 3580 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 56 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Дніпропетровській області – Олександрівка, Покровське; на Запоріжжі від авіаударів постраждали Воздвижівка, Цвіткове, Вікторівка, Зелена Діброва, Кринівка, Самійлівка, Барвінівка, Широке, Любицьке, Балабине, а також Радісне на Херсонщині.

За минулу добу авіація Сил оборони уразила сім районів зосередження живої сили та техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби противник завдав чотирьох авіаційних ударів із застосуванням шести КАБів, здійснив 83 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Приліпки, Стариці та в сторону Охрімівки.

На Куп’янському напрямку

Ворог дев’ять разів атакував у районі Піщаного, Петропавлівки, Новоосинового та в бік Ківшарівки, Куп’янська.

На Лиманському напрямку

Противник шість разів атакував, намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік Лиману, Діброви, Новомихайлівки, Твердохлібового.

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили три спроби окупантів просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Ямполя та Озерного.

На Краматорському напрямку

Окупанти двічі атакували в районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 28 атак в районах населених пунктів Степанівка, Плещіївка, Русин Яр, Іванопілля та в бік Іллінівки, Софіївки, Костянтинівки, Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Іванівка, Родинське, Мирноград, Шевченко, Гришине, Покровськ, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Молодецьке, Мирне, Котлине, Новопідгороднє, Муравка.

На Олександрівському напрямку

Противник атакував вісім разів у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Злагода та у бік Мирного, Андріївки-Клевцового.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 18 атак окупантів у районах Залізничного, Гуляйполя, Варварівки, Гіркого, Гуляйпільського, Староукраїнки та Добропілля.

На Придніпровському напрямку

Противник здійснив три атаки в районі Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1507-й день повномасштабної війни в Україні.