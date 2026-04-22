Втрати ворога станом на 22 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 140 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 22 квітня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 22 квітня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 22 квітня втратила:
- особового складу – близько 1 321 450 (+1 140) осіб
- танків – 11 885 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 436 (+7) од.
- артилерійських систем – 40 516 (+38) од.
- РСЗВ – 1 749 (+0) од.
- засоби ППО – 1 350 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 251 489 (+1 026) од.
- крилаті ракети – 4 549 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни / submarines – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 90 925 (+162) од.
- спеціальна техніка / special equipment – 4 132 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1519-й день повномасштабної війни в Україні.
