Втрати ворога станом на 22 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ

glavcom.ua
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 885 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 140 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 22 квітня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 22 квітня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 22 квітня втратила:

  • особового складу – близько 1 321 450 (+1 140) осіб
  • танків – 11 885 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 436 (+7) од.
  • артилерійських систем – 40 516 (+38) од.
  • РСЗВ – 1 749 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 350 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 251 489 (+1 026) од.
  • крилаті ракети – 4 549 (+0) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни / submarines – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 90 925 (+162) од.
  • спеціальна техніка / special equipment – 4 132 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1519-й день повномасштабної війни в Україні.

