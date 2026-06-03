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Жорін попередив про новий рівень російських обстрілів мирних міст

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Жорін попередив про новий рівень російських обстрілів мирних міст
Загострення терору безпосередньо пов'язане з невдачами РФ на лінії зіткнення
фото з відкритих джерел
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Заступник командира Третього армійського корпусу: Росія не здатна нічого протиставити ЗСУ на передовій – тому ще більше б'є по цивільних

РФ розпочала новий етап повітряного терору проти мирного населення. Найближчими днями та місяцями Україна побачить нові масштаби ударів – і суспільству потрібно до цього готуватися. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал підполковника ЗСУ, заступника командира Третього армійського корпусу Максима Жоріна.

За оцінкою Жоріна, загострення ракетно-дронового терору безпосередньо пов'язане з невдачами РФ на лінії зіткнення: росіяни не спроможні реалізувати свої плани на фронті та компенсують це ударами по цивільних.

«Важливо усвідомити, що росіяни розпочали новий етап повітряного терору. Їм дійсно зараз не вдається реалізовувати свої плани на фронті. Оскільки вони не здатні нічого протиставити нам на передовій, ще більше будуть атакувати мирні міста та цивільних», – написав підполковник.

Подібну оцінку ситуації висловив і МЗС Литви: масовані удари по українських містах є прямим свідченням того, що РФ зазнає поразки на полі бою та намагається компенсувати це терором проти цивільного населення.

Готуватися до нових обстрілів Жорін закликав не лише традиційно – реагуванням на тривоги та запасами необхідних речей. Офіцер нагадав про важливість проходження курсів військової підготовки, передусім тактичної медицини.

«В наступні дні та місяці ми, скоріш за все, побачимо новий рівень російських обстрілів. Потрібно готуватись – і це не лише про реагування на тривоги та запаси необхідних речей. Нагадую про курси військової підготовки, в першу чергу такмеду. Все це про безпеку власну, і своїх рідних», – підкреслив він.

Жорін попередив про новий рівень російських обстрілів мирних міст фото 1

Нагадаємо, у ніч проти 2 червня РФ завдала масованої комбінованої атаки на Київ, застосувавши балістичні та крилаті ракети й ударні безпілотники. Внаслідок удару в столиці загинули шестеро людей, понад 60 отримали поранення. До слова, раніше Жорін розповідав, що справжні мирні переговори з РФ стануть можливими лише тоді, коли Сили оборони зможуть повністю зупинити просування окупаційних військ.

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Теги: росія укриття Україна населення поранення переговори росіяни ракетна атака

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