DeepState: Окупанти тиснуть на Костянтинівку з трьох боків

Захисники міста скаржаться на брак піхоти: Головнокомандувач порушив питання про скорочення поповнення бригад до 50 осіб на місяць

Аналітики проєкту DeepState зафіксували нове розширення зони просування окупантів на південь від Іллінівки та активну інфільтрацію з боку Ступочок і Предтечного – під загрозою опиняється північна частина Костянтинівки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DeepState.

Тиск із трьох боків

На свіжому оновленні мапи DeepState видно, що червона зона розширилась на південь від Іллінівки – саме там окупанти наполегливо просуваються, намагаючись встановити контроль над місцевістю навколо Костянтинівки. Зона проникнення в місто також збільшується – аналітики розцінюють це як ознаку поступового поглинання населеного пункту ворогом.

фото: DeepState

Взяття Берестка дало Росії можливість формувати там накопичення піхоти для подальшого просочування. Іллінівка, якщо потрапить під контроль окупантів, дасть їм ще більше шляхів для проникнення вглиб міста.

Зі сходу, в районі Ступочок і Предтечного, противник також намагається вклинитися в оборону. Ключова ціль на цьому напрямку – Новодмитрівка: захопивши це селище, окупанти отримають ще один плацдарм для просочування в місто.

Загроза для півночі Костянтинівки

Паралельний тиск на Іллінівку і Новодмитрівку, за оцінкою DeepState, загрожує північній частині Костянтинівки. Мета противника – відрізати сполучення між різними районами міста, розрізавши його оборону на ізольовані ділянки. Водночас Костянтинівка зазнає безперервних ударів керованими авіабомбами: бійці, з якими спілкувались аналітики, підтверджують постійну активність ворожих пілотів і безперервний тиск піхоти.

Брак людей і питання до командування

Головна проблема підрозділів, які тримають оборону Костянтинівки, – нестача особового складу. За інформацією DeepState, Головнокомандувач ЗСУ порушив питання про скорочення надходження піхоти до бригад за так званим «правилом справедливого розподілу», яке вже зараз обмежує поповнення до 50 осіб на місяць. Аргументом слугує паралельне формування нових бригад поруч із вже наявними, але недоукомплектованими.

DeepState посилається на свідчення бійця однієї з таких бригад: половина особового складу пішла в самовільне залишення частини через неналежне ставлення командування, а бойові офіцери, які залишились, виконують господарські роботи – фарбують паркани та стрижуть газони. Натомість штурмові полки мають у розпорядженні від 12 до 15 батальйонів.

Нагадаємо, наприкінці квітня аналітики DeepState вже попереджали про ризики прориву до Костянтинівки – тоді найнебезпечнішими вважали південно-східні околиці, де противник ховався у приватній забудові. До слова, Сирський раніше визнавав проблему з ротацією підрозділів: за нинішніх умов забезпечити регулярні відпустки та повноцінне відновлення для всіх неможливо.