Лінія фронту станом на 23 вересня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Ситуація на фронті 23 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 31 авіаційного ударів, застосував дві ракети та скинув 55 керованих авіабомб. Крім того, застосував 1925 дронів-камікадзе та здійснив 3176 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

23 вересня станом на 22:00 відбулося 140 бойових зіткненнь. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку наші воїни ліквідували 105 окупантів і поранили 67, знешкоджено один танк, 31 безпілотний літальний апарат, дев’ять одиниць автомобільної техніки, пошкоджено чотири артилерійські системи та дві одиниці автомобільної техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

З початку доби українські воїни відбили сім штурмових дій окупантів. Також ворог завдав п’ять авіаударів, застосувавши 14 керованих авіабомб, і здійснив 104 обстріли, два з яких – із реактивної системи залпового вогню.



На Південно-Слобожанському напрямку

Противник намагався штурмувати позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Одрадного та Западного, українські підрозділи відбили дев’ять атак, два бої наразі тривають.



На Куп’янському напрямку

Три атаки відбили українські захисники в районах Куп’янська та Петропавлівки. Одне боєзіткнення не вщухає до цього часу.



На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили десять атак загарбників у районах Колодязів, Новоселівки, Торського та Шандриголового; шість боєзіткнень досі тривають.



На Сіверському напрямку

Наші оборонці успішно відбили спробу окупантів просунутися у районі Ямполя.



На Краматорському напрямку

Наші захисники зупинили три спроби загарбників просунутися в районі Костянтинівки.



На Торецькому напрямку

Окупанти сьогодні 24 рази штурмували позиції наших оборонців поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки, Клебан-Бика, Русиного Яру, Яблунівки та Полтавки. Сили оборони стійко стримують натиск –відбито 22 штурмові дії противника, два бої тривають дотепер.



На Покровському напрямку

Ворог здійснив 39 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу Володимирівки, Никанорівки, Нового Шахового, Золотого Колодязя, Новоекономічного, Миролюбівки, Родинського, Миколаївки, Променя, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного та у бік Новоукраїнки і Філії. Два боєзіткнення досі тривають.



На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 21 атаку окупантів у районах Піддубного, Січневого, Комишувахи, Новомиколаївки, Новоіванівки, наразі триває шість боєзіткнень.



Нагадаємо, триває 1308-й день повномасштабної війни в Україні.

Лінія фронту станом на 23 вересня 2025. Зведення Генштабу
Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
