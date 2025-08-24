Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Українські військові звільнили Новомихайлівку на Донеччині

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Українські військові звільнили Новомихайлівку на Донеччині
Станом на 24 серпня Новомихайлівка зачищена від росіян і перебуває під повним контролем української армії
фото з відкритих джерел

Ворог втратив близько роти особового складу та був змушений перекидати резерви з інших ділянок фронту

Сили оборони України звільнили Новомихайлівку на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Успішну наступальну операцію провели силами департаменту активних дій ГУР МО України, зокрема підрозділу «Артан», і 2 штурмового батальйону Третьої штурмової бригади.

Згідно з перехопленнями, операція застала окупантів раптово. Ворог втратив близько роти особового складу та був змушений перекидати резерви з інших ділянок фронту.

Станом на 24 серпня Новомихайлівка зачищена від росіян і перебуває під повним контролем української армії.

Сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що Сили оборони України також зачистили від російських окупантів три села на Донеччині: Михайлівку, Зелений Гай та Володимирівку.

Раніше повідомлялося, що бійці 37 окремої бригади морської піхоти спільно з 214 окремим штурмовим батальйоном Opfor зупинили просування ворога та відновили контроль над населеним пунктом Зелений Гай, що у Донецькій області. 

Також Російський добровольчий корпус та бійці «Братства» зі складу Головного управління розвідки Міністерства оборони України разом із воїнами 5-ї окремої важкої механізованої бригади ЗСУ провели спільну операцію, зупинивши прорив російських військових у Донецькій області.

Читайте також:

Теги: військові ворог Донеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генерал Олег Апостол
«Готуємо для росіян сюрприз». Бригадний генерал Апостол про Курську операцію та ситуацію на Сумщині Інтерв'ю
6 серпня, 08:10
Ситуація на фронті 26 липня
Лінія фронту станом на 26 липня. Зведення Генштабу
26 липня, 22:22
У церемонії відкриття взяли участь представники Генерального штабу, командування Медичних сил ЗСУ та КМВА
Пам'ятний знак бойовим медикам відкрито на Алеї захисників у Києві (фото)
25 липня, 18:25
ОСУВ «Дніпро» відреагувало на допис DeepState про тривожну ситуацію поблизу Добропілля 
ОСУВ «Дніпро» відреагувало на допис DeepState про тривожну ситуацію поблизу Добропілля 
11 серпня, 23:29
Свобода судноплавства в Чорному морі є значно важливішою для України, ніж суперечки щодо поділу територій
Донбас розглядають як товар, але справжня боротьба точиться за Чорне море – The Telegraph
18 серпня, 03:41
Олександр Ширшин називав бойові завдання на Курщині недоцільними
Комбат 47-ї бригади, який критикував командування, залишив посаду
14 серпня, 16:59
Назар Лепак приєднався до 12-ї бригади спеціального призначення «Азов», де виконував бойові завдання як штурмовик-кулеметник
Поліг на Донеччині під час виконання бойового завдання. Згадаймо Назарія Лепака
19 серпня, 09:00
Ситуація на фронті 22 серпня
Лінія фронту станом на 22 серпня 2025. Зведення Генштабу
22 серпня, 22:17
Аналітики DeepState повідомили про тривожну ситуацію в Серебрянському лісництві
Аналітики DeepState повідомили про тривожну ситуацію в Серебрянському лісництві
Сьогодні, 03:13

Події в Україні

Лавров заявив, що Росія визнає Зеленського головою України, але є нюанс
Лавров заявив, що Росія визнає Зеленського головою України, але є нюанс
Україна обміняла окупанта з екзотичною професією
Україна обміняла окупанта з екзотичною професією
Україна та Канада підписали угоду про спільне виробництво оборонної продукції
Україна та Канада підписали угоду про спільне виробництво оборонної продукції
Українські військові звільнили Новомихайлівку на Донеччині
Українські військові звільнили Новомихайлівку на Донеччині
Лавров цинічно прокоментував удар по заводу на Закарпатті
Лавров цинічно прокоментував удар по заводу на Закарпатті
Венс назвав можливі терміни завершення війни в Україні
Венс назвав можливі терміни завершення війни в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 серпня 2025
109K
Золкін пояснив, чому росіяни у полоні не спілкуються між собою
48K
Лукашенко, який допомагає Путіну воювати, побажав українцям «мирного неба»
4982
У Прикарпатті температура опустилася майже до 0°С
3633
В Україні на День Незалежності випав сніг (відео)

Новини

Росія заявляє про обмін військовополоненими
Сьогодні, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Сьогодні, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
22 серпня, 20:17

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua