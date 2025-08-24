Українські військові звільнили Новомихайлівку на Донеччині

Станом на 24 серпня Новомихайлівка зачищена від росіян і перебуває під повним контролем української армії

Ворог втратив близько роти особового складу та був змушений перекидати резерви з інших ділянок фронту

Сили оборони України звільнили Новомихайлівку на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Успішну наступальну операцію провели силами департаменту активних дій ГУР МО України, зокрема підрозділу «Артан», і 2 штурмового батальйону Третьої штурмової бригади.

Згідно з перехопленнями, операція застала окупантів раптово. Ворог втратив близько роти особового складу та був змушений перекидати резерви з інших ділянок фронту.

⚡️🇺🇦 ГУР і Третій корпус повертають території: Новомихайлівка під контролем українських сил pic.twitter.com/eghSkm7wcN — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 24, 2025

Станом на 24 серпня Новомихайлівка зачищена від росіян і перебуває під повним контролем української армії.

Сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що Сили оборони України також зачистили від російських окупантів три села на Донеччині: Михайлівку, Зелений Гай та Володимирівку.

Раніше повідомлялося, що бійці 37 окремої бригади морської піхоти спільно з 214 окремим штурмовим батальйоном Opfor зупинили просування ворога та відновили контроль над населеним пунктом Зелений Гай, що у Донецькій області.

Також Російський добровольчий корпус та бійці «Братства» зі складу Головного управління розвідки Міністерства оборони України разом із воїнами 5-ї окремої важкої механізованої бригади ЗСУ провели спільну операцію, зупинивши прорив російських військових у Донецькій області.