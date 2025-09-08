Головна Країна Суспільство
З'явились кадри пошкодженого російським ударом мосту у Кременчуці

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Окупанти вдарили по мосту у Кременчуці під час руху автівок
Рух легкових автомобілів на Крюківському мосту відновлено

У ніч на 7 вересня у місті Кременчук було пошкоджено дорожнє покриття мосту через річку Дніпро. Раніше стало відомо, що окупанти вдарили по Крюківському мосту. Голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський показав, як виглядає міст після російської атаки, передає «Главком».

«Ворог спробував розірвати два берега Дніпра у Кременчузі. Автомобільне сполучення – вже відновлено. Дякую за самовіддану працю всім залізничним підрозділам, які вже зі світанку були на місці й включились в роботу практично паралельно із роботою вибухотехніків.

Працюємо над відновленням залізничного сполучення. На разі, запущено автобусні шатли – жоден рейс далекого сполуяенн не буде скасовано, довеземо кожного!», написав він.

Мер міста Віталій Малецький повідомив, що відновлювальні роботи ще тривають, тож найближчими днями можливі тимчасові перекриття руху на мосту.

Раніше з'явилося відео, яке фіксує момент удару по мосту у Кременчуці. Камера зафіксувала, як по мосту рухається автомобіль, коли туди влучає дрон. Мер Кременчука Віталій Малецький повідомив, що водій не постраждав. «Щодо того самого авто – водій живий!», – написав мер.

