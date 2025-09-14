Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Генштаб ЗСУ

Нині триває 1299-й день повномасштабної війни

 

За минулу добу відбулося 184 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 89 авіаударів, зокрема скинув 163 керовані бомби. Крім цього, здійснив 4785 обстрілів, з них 137 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6325 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Залізничне, Приморське Запорізької області; Козацьке, Інгулець Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу та техніки, чотири артилерійські засоби та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2025 року фото 1

Минулої доби відбулося три боєзіткнення. Противник завдав 8 авіаційних ударів, загалом скинув 20 керованих авіаційних бомб, та здійснив 180 артилерійських обстрілів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2025 року фото 2

Відбулося 14 боєзіткнень у районах Вовчанська, Амбарного, Фиголівки та в напрямку Хатнього, Одрадного.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2025 року фото 3

Відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Мирного, Степової Новоселівки та в напрямку Куп’янська, Нової Кругляківки й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2025 року фото 4

Ворог атакував 16 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Шандриголове, Колодязі, Греківка, Зарічне та в бік Ставків.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2025 року фото 5

Ворог здійснив 22 атаки на позиції наших підрозділів у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку населених пунктів Ямпіль, Дронівка

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2025 року фото 6

Зафіксовано два бойових зіткнення у районі Білої Гори та в бік Ступочок.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2025 року фото 7

Ворог здійснив 10 атак у районах населених пунктів Клебан-Бик, Катеринівка, Полтавка, Русин Яр та в бік Плещіївки й Софіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2025 року фото 8

Наші захисники зупинили 52 наступальні дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Миколаївка, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке, Шахове та в бік Новопавлівки й Філії.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2025 року фото 9

Сили оборони відбили 41 атаку на позиції наших військ поблизу населених пунктів Олександроград, Тернове, Воскресенка, Маліївка, Ольгівське та в напрямку Іванівки, Новоіванівки й Полтавки.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2025 року фото 10

Ворог тричі без успіху намагався просуватися до укріплень наших оборонців.

До слова, триває 1299-й день повномасштабної війни в Україні.

