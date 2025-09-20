Головна Країна Події в Україні
Нічна атака РФ: ДСНС опублікувала фото наслідків на півдні України

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У ДСНС повідомили, що в обох областях, на щастя, ніхто не постраждав
колаж: glavcom.ua

ДСНС показали наслідки атаки росіян на Миколаївщину та Одещину

Сьогодні вночі та вранці російські війська здійснили масовані атаки на Миколаївську та Одеську області, застосовуючи балістичні ракети та ударні безпілотники. У результаті обстрілів виникли пожежі та руйнування, проте, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС України.

Миколаївщина

Нічна атака РФ: ДСНС опублікувала фото наслідків на півдні України фото 1
фото: ДСНС України
Нічна атака РФ: ДСНС опублікувала фото наслідків на півдні України фото 2
фото: ДСНС України

Під ранок ворог завдав удару по місту Миколаєву, атакувавши промислову інфраструктуру. Виникли пожежі, над ліквідацією яких працюють рятувальники. Крім того, вночі російські БпЛА атакували фермерське господарство у Снігурівській громаді, спричинивши пожежу складів, яку вже ліквідували.

Одещина

Нічна атака РФ: ДСНС опублікувала фото наслідків на півдні України фото 3
фото: ДСНС України
Нічна атака РФ: ДСНС опублікувала фото наслідків на півдні України фото 4
фото: ДСНС України

Внаслідок атаки в регіоні виникла пожежа в складському приміщенні фермерського господарства, а також були зруйновані будівлі із сільськогосподарською технікою. Рятувальники та добровольці оперативно загасили вогонь.

У ДСНС повідомили, що в обох областях, на щастя, ніхто не постраждав.

Як відомо, цієї ночі російські терористи атакували ударними безпілотниками та ракетами Миколаїв. За повідомленням моніторингових каналів, місто опинилось під атакою балістики та дронів, пише «Главком».

Мер міста Олександр Сєнкевич повідомляв про вибухи у Миколаєві на тлі повітряної тривоги. Місцеві пабліки вже повідомляють про влучання та пожежі внаслідок обстрілів.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що станом на 05:37 інформація про постраждалих через атаку відсутня. Наслідки ворожих влучань уточнюються.

Теги: Миколаїв Одещина ДСНС

