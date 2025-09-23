Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Генштаб підтвердив ураження нафтооб’єктів у РФ та літаків у Криму

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Генштаб підтвердив ураження нафтооб’єктів у РФ та літаків у Криму
Результати та ступінь ураження уточнюються
колаж: glavcom.ua

ЗСУ вдарили по стратегічних об'єктах Росії для ускладнення постачання пального.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження двох нафтових об’єктів на території Росії та двох літаків на військовому аеродромі в окупованому Криму. Усі атаки були спрямовані на зниження наступального потенціалу ворога та ускладнення постачання пального. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

У ніч на 23 вересня Сили оборони уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію «8-Н» в Брянській області РФ. Ця станція має стратегічне значення для забезпечення російської окупаційної армії нафтопродуктами. Підтверджено влучання в насосно-компресорну станцію з подальшим загорянням.

Також підтверджено повторне ураження підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ лінійно-виробничої диспетчерської станції «Самара» в Самарській області РФ, де відбувається змішування нафти для експортного сорту Urals. Ступінь ураження уточнюється.

Крім того, Головне управління розвідки Міністерства оборони України завдало удару по військовому аеродрому «Кача» на тимчасово окупованій території Криму. Підтверджено влучання по двох літаках.

Нагадаємо, у ніч проти 23 вересня українські безпілотники атакували Москву та Підмосков’я. Російські ППО збили щонайменше 32 дрони, уламки яких пошкодили автомобілі, а аеропорти Шереметьєво та Внуково тимчасово обмежили роботу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера російської столиці Сергія Собяніна на сайті UA.news.

За даними російської столичної влади, протягом вечора та ночі 17 українських безпілотників прямували на Москву, ще частина атакувала підмосковні райони. У Реутові уламки дронів пошкодили чотири автомобілі; постраждалих серед людей немає. В адміністрації підмосковної Істри повідомили про відбиття атаки чотирьох дронів над муніципальним округом, без постраждалих.

Міноборони РФ заявило, що протягом ночі українські безпілотники атакували також Білгородську, Брянську, Калузьку, Курську, Рязанську, Ростовську, Самарську та Саратовську області, а також тимчасово окупований Крим.

Читайте також:

Теги: Генштаб війна росія нафта Крим

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами глави МЗС Естонії, наразі дозволено закуповувати та імпортувати газ з Росії, якщо він не використовується в розподільчій мережі
Естонія остаточно забороняє імпорт російського газу
18 вересня, 20:43
Папа закликав не втрачати надію на добро та справжні цінності, які мають значення
Папа Римський заперечив можливість посередництва Ватикану між Росією і Україною
15 вересня, 17:17
Трамп: Хай там як, я не радий, що щось відбувається, пов'язане з усією цією ситуацією. Сподіваюся, це все закінчиться
Вибухи у Росії, заява Трампа про атаку на Польщу: головне за ніч
12 вересня, 05:48
Ситуація на фронті 11 вересня
Лінія фронту станом на 11 вересня 2025. Зведення Генштабу
11 вересня, 23:05
Пісторіус зазначив, що контракти передбачають постачання кількох тисяч безпілотників дальнього радіуса дії різних типів
Пісторіус заявив, що Німеччина започатковує нову ініціативу «глибоких ударів»
9 вересня, 20:23
Унаслідок удару загинуло понад 20 людей
Голова Євроради відреагував на удар Росії по Яровій
9 вересня, 16:17
Бровді повідомив про нові удари про нафтопереробній галузі РФ
Сили оборони вразили російську нафтоперекачувальну станцію
8 вересня, 21:39
Як відомо з відкритих джерел, станом на кінець липня 2025 року 1 батальйон 210-го окремого штурмового полку виконував завдання у Запорізькій області
На фронті загинув командир штурмової роти капітан Артем Свірідов
4 вересня, 11:46
Валерій Залужний пригадав своє навчання
«Я почував себе вище»: Залужний розповів, як «залишив однокласників на пероні»
26 серпня, 11:01

Події в Україні

ВАКС арештував нерухомість очільника Держмитслужби
ВАКС арештував нерухомість очільника Держмитслужби
Генштаб підтвердив ураження нафтооб’єктів у РФ та літаків у Криму
Генштаб підтвердив ураження нафтооб’єктів у РФ та літаків у Криму
РФ намагається замкнути «кліщі» навколо Костянтинівки та Слов’янська
РФ намагається замкнути «кліщі» навколо Костянтинівки та Слов’янська
Білецький: В Україні забагато думають про перемир'я замість того, щоб його наближати
Білецький: В Україні забагато думають про перемир'я замість того, щоб його наближати
Харківська міськрада заплатить «Київстару» майже 600 тис. грн за аналіз міграції мешканців
Харківська міськрада заплатить «Київстару» майже 600 тис. грн за аналіз міграції мешканців
На кордоні з Польщею бус зіткнувся з поїздом – водій у лікарні
На кордоні з Польщею бус зіткнувся з поїздом – водій у лікарні

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Вчора, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Вчора, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua