Генштаб підтвердив ураження нафтооб’єктів у РФ та літаків у Криму

ЗСУ вдарили по стратегічних об'єктах Росії для ускладнення постачання пального.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження двох нафтових об’єктів на території Росії та двох літаків на військовому аеродромі в окупованому Криму. Усі атаки були спрямовані на зниження наступального потенціалу ворога та ускладнення постачання пального. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

У ніч на 23 вересня Сили оборони уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію «8-Н» в Брянській області РФ. Ця станція має стратегічне значення для забезпечення російської окупаційної армії нафтопродуктами. Підтверджено влучання в насосно-компресорну станцію з подальшим загорянням.

Також підтверджено повторне ураження підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ лінійно-виробничої диспетчерської станції «Самара» в Самарській області РФ, де відбувається змішування нафти для експортного сорту Urals. Ступінь ураження уточнюється.

Крім того, Головне управління розвідки Міністерства оборони України завдало удару по військовому аеродрому «Кача» на тимчасово окупованій території Криму. Підтверджено влучання по двох літаках.

Нагадаємо, у ніч проти 23 вересня українські безпілотники атакували Москву та Підмосков’я. Російські ППО збили щонайменше 32 дрони, уламки яких пошкодили автомобілі, а аеропорти Шереметьєво та Внуково тимчасово обмежили роботу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера російської столиці Сергія Собяніна на сайті UA.news.

За даними російської столичної влади, протягом вечора та ночі 17 українських безпілотників прямували на Москву, ще частина атакувала підмосковні райони. У Реутові уламки дронів пошкодили чотири автомобілі; постраждалих серед людей немає. В адміністрації підмосковної Істри повідомили про відбиття атаки чотирьох дронів над муніципальним округом, без постраждалих.

Міноборони РФ заявило, що протягом ночі українські безпілотники атакували також Білгородську, Брянську, Калузьку, Курську, Рязанську, Ростовську, Самарську та Саратовську області, а також тимчасово окупований Крим.