Лінія фронту станом на 31 березня 2026. Зведення Генштабу

glavcom.ua
Ситуація на фронті 31 березня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку 

З початку доби загарбник завдав 45 авіаційних ударів – скинув 145 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 5927 дронів–камікадзе та здійснив 2611 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

31 березня станом на 22:00 відбулося 151 бойове зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 94 окупанти та 30 – поранено, знищено танк, десять одиниць автомобільної техніки; пошкоджено 35 укриттів, два пункти управління БпЛА та дев’ять одиниць автомобільного транспорту. Знищено або подавлено 179 БпЛА різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні ворог здійснив 70 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, два з них – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник тричі атакував позиції наших підрозділів в районах Стариці, Вовчанських Хуторів та в бік Охрімівки.

На Куп’янському напрямку

Ворог один раз атакував у районі Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали шість штурмів окупантів в сторону Дробишевого, Лиману та в районі населених пунктів Середнє, Надія.

На Слов’янському напрямку

Противник три рази намагався просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки та у бік Рай-Олександрівки. Одна штурмова дія ворога триває.

На Краматорському напрямку

Агресор один раз намагався покращити своє положення, атакуючи в бік Костянтинівки.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 19 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр та в бік Іллінівки, Софіївки, Миколайпілля, Новопавлівки та Костянтинівки.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 51 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Новопідгороднє, Молодецьке, Нове Шахове, Муравка, Горіхове та в сторону Гришиного, Філії, Новоолександрівки. Дві штурмові дії тривають.

На Олександрівському напрямку

Окупанти сім разів атакував районах населених пунктів Олександроград, Зелений Гай, Новомиколаївка та в бік Привілля, Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано 15 атак окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Оленокостянтинівка, Мирне, Рівнопілля та в бік Залізничного. Три штурмові дії продовжуються.

Нагадаємо, триває 1497-й день повномасштабної війни в Україні.

