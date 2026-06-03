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Нічний удар по Херсону: загинула пенсіонерка, є поранені

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Нічний удар по Херсону: загинула пенсіонерка, є поранені
Російські терористи продовжують щоденні обстріли Херсона
фото: Мост
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Усіх постраждалих доправили до медичних закладів

У ніч проти 3 червня російські окупанти атакували Дніпровський район Херсона, застосувавши ударні безпілотники та артилерію. Внаслідок обстрілів загинула 86-річна жінка, ще шестеро мирних жителів дістали поранення. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише «Главком».

Літня жінка отримала травми, несумісні з життям. Також внаслідок ворожих ударів постраждали шестеро мешканців району. Поранення різного ступеня тяжкості дістали чоловіки віком 43, 50, 73, 75 та 77 років, а також 73-річна жінка.

Усіх постраждалих доправили до медичних закладів. Наразі їм надають необхідну допомогу.

Російські терористи продовжують щоденні обстріли Херсона та населених пунктів області, завдаючи ударів по житловій забудові та цивільній інфраструктурі.

Днями російські окупаційні війська здійснили чергову серію масованих обстрілів правобережної частини Херсонської області. Ворог застосовував проти мирного населення авіаційні удари, артилерію та влаштував масштабний дроновий терор.

До слова, у середу, 27 травня, російські окупаційні війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню Корабельний район Херсона. Під ворожий удар потрапив дитячий майданчик, де відпочивали батьки з дітьми. Внаслідок ворожого удару несумісні з життям травми дістав чоловік. Встановлення даних загиблого триває.

У Херсоні після російського обстрілу дитячого майданчика у вкрай тяжкому стані залишаються трирічна дівчинка та її мати. Дитину після операції у Миколаєві планують перевезти до столичної лікарні «Охматдит». 

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Теги: Херсон

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