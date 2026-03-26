Ураження Кірішського НПЗ у Ленінградській області: Генштаб розкрив деталі

У ніч на 26 березня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по Кірішському нафтопереробному заводу (м. Кіріші, Ленінградська обл., РФ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За попередньою інформацією, виникла пожежа на території підприємства – займання установок первинної переробки нафти і двох резервуарів. Результат ураження та масштаби завданих збитків уточнюються.

Генштаб наголошує, що Кірішський НПЗ входить до трійки найбільших нафтопереробних заводів РФ. Завод має встановлену потужність переробки близько 20-21 млн тонн нафти на рік. На підприємство припадає понад 6% від загального обсягу всієї нафтопереробки країни-агресора.

Потужності заводу використовуються для виробництва широкої номенклатури нафтопродуктів, зокрема пального, що застосовується для забезпечення потреб збройних сил держави-агресора.

Нагадаємо, у ніч на 26 березня територія Ленінградської області РФ зазнала масованої атаки безпілотників. Вибухи у Виборзі та навколишніх районах лунали другу ніч поспіль. Місцеві мешканці повідомили про щонайменше 10-12 гучних звуків роботи ППО та прольотів БпЛА.

Як повідомлялося, масовані удари українських дронів по нафтовій інфраструктурі Російської Федерації призвели до значного скорочення її експортних можливостей.