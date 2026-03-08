Головна Країна Події в Україні
Президент розкрив, на яких напрямках росіяни готуються наступати навесні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Президент розкрив, на яких напрямках росіяни готуються наступати навесні
Президент відзначив успішні дії Сил оборони Україні на півдні
фото з відкритих джерел

Виконати поставлене Кремлем завдання із повної окупації Донбасу російським військам не вдається

Запланований Росією весняний наступ націлений на повне захоплення Донецької та Луганської областей. Тобто мета держави-агресорки не змінилася. Як інформує «Главком», на цьому наголосив президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Києві у неділю, 8 березня.

«Щодо весняного наступу Росії, головні цілі – це схід нашої держави, саме захоплення Донецької і Луганської області. У принципі, їхні плани не змінились», – сказав він.

Український президент зазначив, що виконати поставлене Кремлем завдання із повної окупації Донбасу російським військам не вдається через брак сил і засобів, які вони зараз мають на фронті, та через успішну протидію Сил оборони.

Зеленський додав, що ще одним напрямком для наступу російське військово-політичне керівництво була Запорізька область, але натомість окупанти тут втратили раніше здобуті території.

Президент відзначив успішні дії Сил оборони Україні на півдні.

«Вони на півдні нашої держави за останні півтора місяця провели ряд важливих дій щодо оборони і в деяких напрямках щодо наступу. Виключно дії були з тим, щоби зірвати план Російської Федерації. Ми вважаємо, що достатньо успішно. Відновили контроль над десь близько 400-435 км на сьогодні», – наголосив він.

Зеленський додав, що станом на весну цього року українські воїни перебувають «у більшому позитиві», ніж це було в кінці 2025-го року.

«Моральний стан покращився. Це радує», – наголосив президент.

Президент розкрив, на яких напрямках росіяни готуються наступати навесні
Президент розкрив, на яких напрямках росіяни готуються наступати навесні
