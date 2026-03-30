ЗСУ уразили С-400 у Криму і завод на окупованій Луганщині: деталі

Під удар також потрапили ешелон, пункт управління БпЛА та райони скупчення сил РФ

Сили оборони України завдали серії ударів по тилових об’єктах російських військ, уразивши зенітний комплекс С-400, металургійний комбінат, який працює на виробництво боєприпасів, а також військовий ешелон і пункти управління. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Удар по ППО в Криму

За даними військових, у районі селища Гвардійське в тимчасово окупованому Криму підтверджено ураження пускової установки зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф».

Атака на оборонне виробництво

Крім того, на тимчасово окупованій території Луганської області уражено Алчевський металургійний комбінат, який використовується для виробництва боєприпасів великого калібру для армії РФ. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу.

Також 29 березня в районі селища Новосвітлівка Луганської області зафіксовано влучання у військовий ешелон російських окупантів.

Удари по пунктах управління

Окремо Генштаб повідомив про серію ударів по пунктах управління та районах зосередження живої сили противника. Зокрема, у районі Гуляйполя Запорізької області уражено пункт управління безпілотниками.

Ураження сил противника в РФ

У Білгородській області РФ, поблизу села Нова Таволжанка, зафіксовано ураження району зосередження особового складу противника. Наразі втрати російської сторони та масштаби завданих збитків уточнюються.

