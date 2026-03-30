Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

ЗСУ уразили С-400 у Криму і завод на окупованій Луганщині: деталі

Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ уразили виробництво боєприпасів на тимчасово окупованій території
фото: Генштаб ЗСУ

Під удар також потрапили ешелон, пункт управління БпЛА та райони скупчення сил РФ

Сили оборони України завдали серії ударів по тилових об’єктах російських військ, уразивши зенітний комплекс С-400, металургійний комбінат, який працює на виробництво боєприпасів, а також військовий ешелон і пункти управління. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Удар по ППО в Криму

За даними військових, у районі селища Гвардійське в тимчасово окупованому Криму підтверджено ураження пускової установки зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф».

Атака на оборонне виробництво

Крім того, на тимчасово окупованій території Луганської області уражено Алчевський металургійний комбінат, який використовується для виробництва боєприпасів великого калібру для армії РФ. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу.

Також 29 березня в районі селища Новосвітлівка Луганської області зафіксовано влучання у військовий ешелон російських окупантів.

Удари по пунктах управління

Окремо Генштаб повідомив про серію ударів по пунктах управління та районах зосередження живої сили противника. Зокрема, у районі Гуляйполя Запорізької області уражено пункт управління безпілотниками.

Ураження сил противника в РФ

У Білгородській області РФ, поблизу села Нова Таволжанка, зафіксовано ураження району зосередження особового складу противника. Наразі втрати російської сторони та масштаби завданих збитків уточнюються.

До слова, 19-річний російський військовий на ім’я Артем опинився на війні проти України через маніпуляції з боку командування. Аби вціліти, окупант звернувся у проєкт «Хочу жити» та розпочав співпрацю із ЗСУ. Він 80 днів передавав інформацію про штурми, позиції та маневри російських військ, завдяки чому українські бійці могли наносити противнику нищівні удари. 

Читайте також:

Теги: окупанти війна росія Генштаб ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua