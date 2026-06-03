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Поліція показала перші хвилини після російської атаки на Дніпро (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Поліція показала перші хвилини після російської атаки на Дніпро (відео)
Під вогнем ворога опинилися житлові будинки та цивільна інфраструктура
фото: Дніпропетровська ОВА
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3 червня у Дніпрі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки 

Патрульна поліція оприлюднила відео роботи правоохоронців на місцях російських ударів по Дніпру, внаслідок яких загинули 16 людей, серед них двоє дітей, пише «Главком».

Як повідомили в поліції, під вогнем опинилися житлові будинки та цивільна інфраструктура. За останніми даними, загинули 16 людей, ще 42 дістали поранення. Серед постраждалих – четверо дітей.

У патрульній поліції зазначили, що їхні екіпажі одними з перших прибули на місця влучань. Правоохоронці евакуйовували мешканців із пошкоджених будинків, допомагали рятувальникам та волонтерам розбирати завали й шукати людей.

Раніше міський голова Борис Філатов повідомив, що характер ушкоджень інфраструктури та людей чітко вказує на навмисне використання Росією касетного озброєння для збільшення кількості жертв серед цивільного населення та рятувальників.

Серед загиблих – заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор ДСНС Антон Ярмоленко, який потрапив під повторний обстріл під час виїзду на виклик. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Як повідомлялось, рятувальники у Дніпрі продовжують розбирати завали на місці влучань. Кількість загиблих унаслідок нічної масованої атаки російських окупантів на Дніпро збільшилася. 

У Дніпрі у середу, 3 червня 2026 року, оголошено днем жалоби за жертвами масованої нічної атаки російських окупантів. 

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Теги: Дніпро обстріл рятувальники поліція

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