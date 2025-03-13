Німецька вівчарка відгризла два пальці людині. Як відреагував суд?

Господар собаки заплатить символічний штраф

На Хмельниччині власник собаки породи німецька вівчарка заплатить 1,7 тис. грн штрафу за порушення правил утримання своєї тварини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За матеріалами справи, 14 січня на території сільської громади Хмельницької області німецька вівчарка покусала людину. Внаслідок цієї ситуації потерпілий втратив два пальці.

Місцеві поліція склала адмінпротокол на власника собаки. Йому було інкриміновано порушення Правил благоустрою Плужненської сільської ради та Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження». Крім цього, у матеріалах справи є колективне звернення мешканців села М’якоти про вжиття заходів щодо агресивної собаки, від якої постраждала людина.

У судовому засіданні власник вівчарки повністю вину визнав і щиро розкаявся.

Феміда врахувала ступінь вини хазяїна тварини, майновий стан, а також його розкаяння і призначила мінімальний штраф у розмірі 1,7 тис. грн (максимальне покарання за ч.3 статті 154 Кодексу про адміністративні правопорушення, за якою судили чоловіка, складає 3,4 тис. грн). Крім цього, суд конфіскував у господаря німецьку вівчарку, яка покусала людину.

Також порушник, окрім штрафу, заплатить 605,5 грн судового збору.

Як відомо, ще у 2021 році Кабінет міністрів затвердив перелік небезпечних порід собак. До списку увійшли понад 50 порід собак, власники яких під час реєстрації або перереєстрації зобов’язані застрахувати відповідальність за збитки третім особам.

До переліку потрапили кавказька та східноєвропейська вівчарка, доберман, мастиф, кане-корсо, кангал, ротвейлер, бульмастиф, бульдог, вовкодав та інші.

Як повідомляв «Главком», у Запоріжжі правоохоронці разом із комунальниками вилучили в місцевого жителя 30 собак. Усі вони мешкали в однокімнатній квартирі.