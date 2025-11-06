Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 6 листопада 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ситуація на фронті 6 листопада
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 1352-й день повномасштабної війни в Україні

Російські війська завдали одного ракетного й 37 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет й скинувши 95 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 2693 дронів-камікадзе та здійснили 3839 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

6 листопада станом на 22:00 відбулося 164 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили вісім штурмових дій окупантів, ще два боєзіткнення тривають. Крім того, ворог завдав чотирьох авіаційних ударів, скинувши 10 керованих бомб, а також здійснив 160 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 6 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Дворічанського.

Лінія фронту станом на 6 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії у бік населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Глушківка. Українські захисники зупинили 12 ворожих атак.

Лінія фронту станом на 6 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Російські загарбники вісім разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Борівська Андріївка, Греківка, Зарічне, Новоселівка та у бік населеного пункту Коровій Яр. Бої не вщухають у двох локаціях.

Лінія фронту станом на 6 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Тринадцять штурмових дій військ противника відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просунутись поблизу Ямполя, Дронівки, Сіверська, Серебрянки та Федорівки.

Лінія фронту станом на 6 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Дві ворожі атаки відбили наші оборонці поблизу населених пунктів Новомаркове та Віролюбівка, на Краматорському напрямку.

Лінія фронту станом на 6 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Росіяни 14 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та в напрямку Софіївки.

Лінія фронту станом на 6 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Окупанти 55 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Червоний Лиман, Федорівка, Мирноград, Никанорівка, Родинське, Дорожнє, Новопавлівка, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія. В деяких локаціях бої точаться дотепер.

Лінія фронту станом на 6 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог 10 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Січневе, Вороне, Соснівка, Солодке, Привільне, Павлівка, Вербове та Першотравневе. Бої тривають у двох локаціях. Під авіаударами опинилися Відрадне, Орестопіль.

Лінія фронту станом на 6 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано п’ять бойових зіткнень в районі Новомиколаївки та в напрямку Нового. Авіаударів зазнали Добропілля та Тернувате.

Лінія фронту станом на 6 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Лінія фронту станом на 6 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Українські підрозділи відбили один ворожий штурм у напрямку Антонівського мосту. Ольгівка зазнала авіаудару противника.

Лінія фронту станом на 6 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1352-й день повномасштабної війни в Україні.

