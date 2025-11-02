Генштаб підтвердив удари вглиб Росії: уражено нафтопереробну та нафтоналивну інфраструктуру

Термінал є одним із найбільших у Росії для експорту нафтопродуктів

Ціллю став один із найбільших морських терміналів РФ у бухті Туапсе

Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив завдання успішного вогневого ураження по об'єктах у Краснодарському краї Російської Федерації в ніч на 1 листопада 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Як зазначає Генштаб, Сили оборони України завдали удару по інфраструктурі «РН-Туапсинський НПЗ». За попередніми даними, уражено нафтоналивну інфраструктуру російського морського торговельного порту федерального значення, розташованого на узбережжі Чорного моря в бухті Туапсе.

Цей термінал є одним із найбільших у Росії для експорту нафтопродуктів.

Генштаб підкреслив, що такі дії є частиною стратегії, спрямованої на зменшення військово-економічного потенціалу агресора.

«Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України», – зазначили у відомстві.

Як повідомляли раніше, атака українських безпілотників у ніч проти 2 листопада пошкодила танкер і нафтоналивний термінал у порту міста Туапсе. Як інформує «Главком», про це повідомляє оперативний штаб Краснодарського краю.

Уламки дрона впали на танкер: постраждала палубна надбудова, на судні також почалася пожежа. Крім того, постраждала інфраструктура терміналу. Відомо також про пошкодження скління у будівлі залізничного вокзалу.