Головна Спорт Новини
search button user button menu button

ЗСУ на фронті ліквідували дворазового призера чемпіонату Росії з боксу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ на фронті ліквідували дворазового призера чемпіонату Росії з боксу
Окупант мав спортивний розряд «кандидат у майстри спорту Росії з боксу»

Російські пропагандистські ресурси не повідомляють дату та обставини знищення окупанта Смольни

Сили оборони знищили російського окупанта Руслана Смольникова. Про це повідомляє «Главком».

Руслан Смольников народився у 1993 році. Займався боксом у «Спортивній школі № 3» (м. Копейськ, Челябінська область).

Двічі займав призові місця на першостях Росії з боксу. Зокрема, був срібним призером чемпіонату Росії серед юнаків 1992-1993 років народження.

Перемагав на турнірі Хохрякова, неодноразово ставав переможцем регіональних та всеросійських змагань, а також займав призові місця на міжнародних турнірах.

Мав спортивний розряд «кандидат у майстри спорту Росії з боксу».

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють дату та обставини знищення окупанта Смольникова.

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Теги: війна бокс спорт росія окупанти смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стубб попередив, що росіяни намагаються нав'язати Трампу позицію Путіна
Стубб: Росіяни намагаються вплинути на позицію Трампа щодо України
25 жовтня, 23:32
Суворова визнала провину в обмін на пом’якшення покарання
РФ засудила журналістку з Мелітополя до 14 років ув’язнення
23 жовтня, 19:53
Уночі РФ вдарила по Україні
Атака РФ на газову інфраструктуру: постраждали працівники «Нафтогазу»
16 жовтня, 11:50
«Вегас» вступив до НХЛ за $500 мільйонів у 2016 році
Шалені кошти. Стала відома вартість створення нової команди у НХЛ
16 жовтня, 11:22
Понівечений автомобіль після ворожого удару
У Запорізькій області російський дрон вбив подружжя в автівці
14 жовтня, 04:57
Російські НПЗ залишаються відсталими за технологіями та структурою виробництва
Росія до кінця року стане залежною від імпорту пального на 60% – розвідка
13 жовтня, 21:48
Прикордонники знищили ворожі позиції на Курському напрямку (відео)
Прикордонники знищили ворожі позиції на Курському напрямку (відео)
6 жовтня, 04:59
Лінн Сван є переможницею етапів Кубка Світу
Зіркова лижниця зі Швеції готова бойкотувати Олімпіаду у разі допуску росіян
2 жовтня, 11:04
Ярослав став жертвою російського обстрілу
У Дніпрі Росія вбила чоловіка через півтора тижня після весілля
30 вересня, 23:22

Новини

Легенда «Манчестер Юнайтед» залишив роботу на телебаченні, щоб допомагати сину з аутизмом
Легенда «Манчестер Юнайтед» залишив роботу на телебаченні, щоб допомагати сину з аутизмом
Юркевічус оформила дабл-дабл у чемпіонаті Ізраїлю з баскетболу
Юркевічус оформила дабл-дабл у чемпіонаті Ізраїлю з баскетболу
У Лізі чемпіонів з футзалу відбулося українське дербі
У Лізі чемпіонів з футзалу відбулося українське дербі
Школяр, який врятував людей після ракетного удару, став лауреатом премії «Скарб нації 2025»
Школяр, який врятував людей після ракетного удару, став лауреатом премії «Скарб нації 2025»
ЗСУ на фронті ліквідували дворазового призера чемпіонату Росії з боксу
ЗСУ на фронті ліквідували дворазового призера чемпіонату Росії з боксу
МОК поставив під питання майбутнє Олімпійських Ігор з кіберспорту
МОК поставив під питання майбутнє Олімпійських Ігор з кіберспорту

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua