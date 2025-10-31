Російські пропагандистські ресурси не повідомляють дату та обставини знищення окупанта Смольни

Сили оборони знищили російського окупанта Руслана Смольникова. Про це повідомляє «Главком».

Руслан Смольников народився у 1993 році. Займався боксом у «Спортивній школі № 3» (м. Копейськ, Челябінська область).

Двічі займав призові місця на першостях Росії з боксу. Зокрема, був срібним призером чемпіонату Росії серед юнаків 1992-1993 років народження.

Перемагав на турнірі Хохрякова, неодноразово ставав переможцем регіональних та всеросійських змагань, а також займав призові місця на міжнародних турнірах.

Мав спортивний розряд «кандидат у майстри спорту Росії з боксу».

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють дату та обставини знищення окупанта Смольникова.

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.