Карта бойових дій в Україні станом на 19 жовтня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Карта бойових дій в Україні станом на 19 жовтня 2025 року
Ситуація на фронті 19 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

Нині в Україні триває 1334-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 223 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 84 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 193 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 6343 дрони-камікадзе та здійснили 5114 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 117 – з реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Сподобівка, Лозова Харківської області; Долинка, Степногірськ Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.
За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 19 жовтня 2025 року фото 1

Минулої доби відбулося три боєзіткнення. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши 29 керованих бомб, а також здійснив 162 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 жовтня 2025 року фото 2

Противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Одрадне, Кам’янка та Бологівка.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 жовтня 2025 року фото 3

За добу відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Куп’янськ, Петропавлівка та у бік Малої Шапківки й Піщаного.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 жовтня 2025 року фото 4

Ворог атакував чотири рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новий Мир, Середнє та Зарічне.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 жовтня 2025 року фото 5

У районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка та Виїмка, противник вісім разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 жовтня 2025 року фото 6

Зафіксовано два боєзіткнення, загарбник атакував у районі населеного пункту Оріхово-Василівка.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 жовтня 2025 року фото 7

Ворог здійснив 13 атак у районах Щербинівки, Плещіївки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 жовтня 2025 року фото 8

Наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Миролюбівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке та Котлярівка.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 жовтня 2025 року фото 9

Ворог 16 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Соснівка, Вороне, Новомиколаївка, Новогригорівка та Малинівка.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 жовтня 2025 року фото 10

Противник двічі наступав у районі населеного пункту Степове.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 жовтня 2025 року фото 11

Ворог тричі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1334-й день повномасштабної війни в Україні.

