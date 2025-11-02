Головна Країна Події в Україні
DeepState: Окупанти продовжують проникати в Покровськ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
DeepState: Окупанти продовжують проникати в Покровськ
У Покровську складна ситуація
Повідомляється, що у Покровську зростає «сіра зона» бойових дій

Російські війська продовжують проникати в Покровськ, їх фіксують або знищують у різних районах міста. Це свідчить про розширення так званої «сірої зони» диверсійно-розвідувальної активності ворога. Про це повідомляють аналітики DeepState, передає «Главком».

За їхніми даними, інфільтрація відбувається через оборонні порядки Сил оборони на півдні – на відрізку Звірове-Шевченко-Новопавлівка, а також уздовж залізничної лінії від Котлиного.

«Противник фіксується або знищується в різних районах Покровська, що збільшує «сіру зону» його диверсійно-розвідувальної діяльності. Останніми днями зростає активність на східних околицях міста, в районі населеного пункту Рівне», – йдеться у зведенні DeepState.

Аналітики додають, що ворога також помічають на північних околицях, де кількість російської піхоти поступово зростає.

«Ворог починає закріплюватися в місті, створюючи позиції, спостережні пункти, пілотні позиції тощо. Цьому сприяє наявність великої кількості піхоти, яка пересувається між районами під час спроб зачистки», – зазначили в DeepState.

До району Покровська вже прибуло вище військове керівництво, яке взяло ситуацію під контроль. «Ми бачимо рішення задіяти різноманітні спеціалізовані підрозділи для зачистки ворога, який накопичив у місті не одну сотню піхоти. Водночас поки немає рішень щодо блокування його просування з півдня», – додали аналітики.

У DeepState наголошують, що результати таких дій можна буде оцінити лише з часом.

Як повідомлялося, журналіст німецького видання Bild Юліан Рьопке повідомив, що отримав із Росії запрошення відвідати українські міста Куп’янськ та Покровськ

Як зазначається у тексті запрошення, воно надійшло від продюсера російського «першого каналу». У документі вказано, що президент Росії Володимир Путін запросив іноземних журналістів приїхати до Покровська та Куп’янська, щоб «побачити ситуацію на місці».

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував російські заяви про нібито «блокування» військових Сил оборони України у Покровську Донецької області та у Куп’янську Харківської області. Головком визнав, що ситуація у районі Покровсько-Мирноградської агломерації складна, але заяви російської пропаганди не відповідають дійсності.

До слова, журналіст The Economist Олівер Керролл повідомив, що поблизу Покровська на Донеччині Сили оборони проводять контрнаступальну операцію. 

Керролл каже, що за інформацією військової розвідки України метою операції є відновлення ключових логістичних маршрутів. «На відео, яке мені надіслали, нібито показано десант з вертольотів у районах, які, за твердженням Росії, перебувають під її контролем», – написав він.

