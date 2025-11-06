Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 6 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 6 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Росія з початку повномасштабної війни втратила 11 329 танків
фото: Facebook/Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 170 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 6 листопада 2025 року.

Втрати Росії у війні на 6 листопада 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 6 листопада втратила:

  • особового складу – близько 1 147 740 (+1 170) осіб
  • танків – 11 329 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 23 541 (+6) од.
  • артилерійських систем – 34 288 (+15) од.
  • РСЗВ – 1 535 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 237 (+0) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 346 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 78 430 (+172) од.
  • крилаті ракети – 3 918 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 66 658 (+84) од.
  • спеціальна техніка – 3 991 (+1) од.
Втрати ворога станом на 6 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1352-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти Генштаб втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2025 року
10 жовтня, 08:35
Росіяни мали успіх на Дніпропетровщині
Російські війська захопили село на Дніпропетровщині – DeepState
13 жовтня, 23:12
Трамп: Я дуже розчарований, тому що у мене з Володимиром Путіним були дуже хороші стосунки. Напевно, вони залишаються такими й досі
Трамп розкрив втрати РФ на війні та заявив, що Україна вразила світ своєю стійкістю
14 жовтня, 22:24
Ворог цієї ночі атакував Дніпропетровщину
Атака на Дніпропетровщину, вибухи в Росії: головне за ніч
19 жовтня, 06:10
У Карманова в дитинстві діагностували затримку інтелектуального розвитку
На фронті ліквідовано окупанта, який не вмів читати і писати
8 жовтня, 17:39
Ситуація на фронті 26 жовтня
Лінія фронту станом на 26 жовтня 2025. Зведення Генштабу
26 жовтня, 22:30
 Підрив дамби в Білгородській області Росії суттєво вплинув на ворожі сили на Харківщині
Підрив дамби в Білгороді: командування ЗСУ пояснило зміни в логістиці ворога
28 жовтня, 04:56
У Покровську складна ситуація
DeepState: Окупанти продовжують проникати в Покровськ
2 листопада, 01:59
Ситуація на фронті 4 листопада
Лінія фронту станом на 4 листопада 2025. Зведення Генштабу
4 листопада, 23:09

Події в Україні

Втрати ворога станом на 6 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 6 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Перетнула кордон пішки. Стали відомі нові деталі візиту Джолі до України
Перетнула кордон пішки. Стали відомі нові деталі візиту Джолі до України
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2025
Заяви Трампа, вибухи в Росії, атака на Запоріжжя: головне за ніч
Заяви Трампа, вибухи в Росії, атака на Запоріжжя: головне за ніч
Удар по військових на Дніпропетровщині: 35-та бригада вийшла з заявою
Удар по військових на Дніпропетровщині: 35-та бригада вийшла з заявою

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua