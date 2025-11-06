Втрати ворога станом на 6 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 170 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 6 листопада 2025 року.
Втрати Росії у війні на 6 листопада 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 6 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 147 740 (+1 170) осіб
- танків – 11 329 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 23 541 (+6) од.
- артилерійських систем – 34 288 (+15) од.
- РСЗВ – 1 535 (+0) од.
- засоби ППО – 1 237 (+0) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 346 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 78 430 (+172) од.
- крилаті ракети – 3 918 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 66 658 (+84) од.
- спеціальна техніка – 3 991 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1352-й день повномасштабної війни в Україні.
