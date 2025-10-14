У Запорізькій області російський дрон вбив подружжя в автівці
Дрон поцілив у цивільний автомобіль, в якому перебували 53-річний чоловік та 57-річна жінка
Російські окупанти вбили подружжя у Запорізькій області, атакувавши автівку дроном. Про це повідомляє ДСНС, пише «Главком».
У Пологівському районі Запорізької області внаслідок атаки ударним дроном загинула подружня пара. Ворожий дрон поцілив у цивільний автомобіль, в якому перебували 53-річний чоловік та 57-річна жінка.
Від потужного вибуху автомобіль був сильно пошкоджений. Тіла загиблих виявили рятувальники та деблокували з понівеченого транспорту.
53-річний чоловік загинув миттєво від отриманих травм, тоді як його дружина, 57-річна жінка, померла в результаті тяжких поранень, отриманих під час атаки.
До слова, внаслідок масованого обстрілу Запоріжжя було зруйновано будинок родини Дорошів. Після вибуху в оселі обвалилася стеля. Мама семирічного Макара відчайдушно намагалася дістати дитину з-під завалів, проте врятувати хлопчика не вдалося. Його батько знаходиться у тяжкому стані.
