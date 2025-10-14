Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Запорізькій області російський дрон вбив подружжя в автівці

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Запорізькій області російський дрон вбив подружжя в автівці
Понівечений автомобіль після ворожого удару
фото: ДСНС

Дрон поцілив у цивільний автомобіль, в якому перебували 53-річний чоловік та 57-річна жінка

Російські окупанти вбили подружжя у Запорізькій області, атакувавши автівку дроном. Про це повідомляє ДСНС, пише «Главком».

У Пологівському районі Запорізької області внаслідок атаки ударним дроном загинула подружня пара. Ворожий дрон поцілив у цивільний автомобіль, в якому перебували 53-річний чоловік та 57-річна жінка.

У Запорізькій області російський дрон вбив подружжя в автівці фото 1
фото: ДСНС

Від потужного вибуху автомобіль був сильно пошкоджений. Тіла загиблих виявили рятувальники та деблокували з понівеченого транспорту.

53-річний чоловік загинув миттєво від отриманих травм, тоді як його дружина, 57-річна жінка, померла в результаті тяжких поранень, отриманих під час атаки.

До слова, внаслідок масованого обстрілу Запоріжжя було зруйновано будинок родини Дорошів. Після вибуху в оселі обвалилася стеля. Мама семирічного Макара відчайдушно намагалася дістати дитину з-під завалів, проте врятувати хлопчика не вдалося. Його батько знаходиться у тяжкому стані.

Теги: Запоріжжя окупанти автомобіль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тактика «тисячи порізів»: окупанти переносять атаки на нові напрямки після провалів на Донеччині
Тактика «тисячи порізів»: окупанти переносять атаки на нові напрямки після провалів на Донеччині
28 вересня, 08:19
Окупанти просунулись поблизу трьох сіл – DeepState
Окупанти просунулись поблизу трьох сіл – DeepState
18 вересня, 01:55
Американський лідер підкреслив, що втрати Росії на фронті значно більші, ніж України
Президент США визнав: росіян на війні гине більше, ніж українців
18 вересня, 19:16
Ситуація на фронті 30 вересня
Лінія фронту станом на 30 вересня 2025. Зведення Генштабу
30 вересня, 22:39
Ситуація на фронті 3 жовтня
Лінія фронту станом на 3 жовтня 2025. Зведення Генштабу
3 жовтня, 22:21
Акції Tesla неочікувано зросли
Акції Tesla виросли на тлі загадкових публікацій компанії у соцмережах
7 жовтня, 19:16
Підпал автомобіля Toyota було здійснено за допомогою пляшки із легкозаймистою речовиною, яку підпалили та поклали під транспортний засіб
Чоловік спалив автомобіль Тoyota, який помилково прийняв за машину кривдника
18 вересня, 10:28
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2025 року
10 жовтня, 08:35
Фахівці розбираються, яку вибухівку скинули на Ніжин
Окупанти скинули на Ніжин невідому вибухівку
21 вересня, 15:52

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 14 жовтня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 14 жовтня 2025
Атака на Харків, збірна України обіграла Азербайджан: головне за ніч
Атака на Харків, збірна України обіграла Азербайджан: головне за ніч
У Запорізькій області російський дрон вбив подружжя в автівці
У Запорізькій області російський дрон вбив подружжя в автівці
Росіяни обстріляли Костянтинівку FPV-дронами: є жертви та поранені
Росіяни обстріляли Костянтинівку FPV-дронами: є жертви та поранені
Авіаудар по Харкову: рятувальники повідомили наслідки
Авіаудар по Харкову: рятувальники повідомили наслідки

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua