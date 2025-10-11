Безугла озвучила похмурий сценарій щодо війни в Україні

Народна депутатка заявила, що головною перешкодою на шляху до необхідних реформ є чинне вище військове керівництво

Україна стоїть на роздоріжжі між двома кардинально різними сценаріями майбутнього. Країну чекає або довготривала мілітаризація за ізраїльським зразком, або фізичний розвал за сирійським. Як інформує «Главком», про це повідомила народна депутатка Мар’яна Безугла в інтерв’ю на You-Tube-каналі «Кулуари Забєліної».

За словами Безуглої, в України більше немає «точки А», тобто можливості повернутися до попереднього стану. Вона окреслила два можливі шляхи розвитку подій.

Перший – «сценарій Сирії», який, на її думку, може реалізуватися, якщо не проводити внутрішніх змін. Це фізичний розвал країни, навіть якщо інституційно вона встоїть.

«Нам виб’ють енергетику, підприємства, цивільні, військові, повзучий наступ, питання підтримки з боку так званих союзників. Це і є найгірший сценарій», – зазначила нардепка.

Другий – «сценарій Ізраїлю». Це шлях перебудови через мілітаризацію на десятки років «з прийняттям зрілих рішень».

Ключовим маркером переходу до «ізраїльського сценарію», на думку Безуглої, є встановлення чітких термінів служби для військовослужбовців. Проте, за її словами, реалізувати цей крок неможливо без кардинальних змін у Збройних силах.

Народна депутатка заявила, що головною перешкодою на шляху до необхідних реформ є чинне вище військове керівництво.

«Терміни служби неможливо спроєктувати, якщо не перереформувати Генштаб. А Генштаб неможливо перереформувати з такою управлінською тактикою і стратегією чинного головкома», – підсумувала Мар’яна Безугла, вкотре спрямувавши гостру критику в бік військового командування.

