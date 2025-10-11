Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Безугла озвучила похмурий сценарій щодо війни в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Безугла озвучила похмурий сценарій щодо війни в Україні
Народна депутатка заявила, що головною перешкодою на шляху до необхідних реформ є чинне вище військове керівництво
фото: скріншот із відео

Народна депутатка попередила про ризик «сирійського сценарію» для України з руйнуванням енергетики та повзучим наступом

Україна стоїть на роздоріжжі між двома кардинально різними сценаріями майбутнього. Країну чекає або довготривала мілітаризація за ізраїльським зразком, або фізичний розвал за сирійським. Як інформує «Главком», про це повідомила народна депутатка Мар’яна Безугла в інтерв’ю на You-Tube-каналі «Кулуари Забєліної».

За словами Безуглої, в України більше немає «точки А», тобто можливості повернутися до попереднього стану. Вона окреслила два можливі шляхи розвитку подій.

Перший – «сценарій Сирії», який, на її думку, може реалізуватися, якщо не проводити внутрішніх змін. Це фізичний розвал країни, навіть якщо інституційно вона встоїть.

«Нам виб’ють енергетику, підприємства, цивільні, військові, повзучий наступ, питання підтримки з боку так званих союзників. Це і є найгірший сценарій», – зазначила нардепка.

Другий – «сценарій Ізраїлю». Це шлях перебудови через мілітаризацію на десятки років «з прийняттям зрілих рішень».

Ключовим маркером переходу до «ізраїльського сценарію», на думку Безуглої, є встановлення чітких термінів служби для військовослужбовців. Проте, за її словами, реалізувати цей крок неможливо без кардинальних змін у Збройних силах.

Народна депутатка заявила, що головною перешкодою на шляху до необхідних реформ є чинне вище військове керівництво.

«Терміни служби неможливо спроєктувати, якщо не перереформувати Генштаб. А Генштаб неможливо перереформувати з такою управлінською тактикою і стратегією чинного головкома», – підсумувала Мар’яна Безугла, вкотре спрямувавши гостру критику в бік військового командування.

Раніше народна депутатка Марʼяна Безугла заявила, що Добропільської контрнаступальної операції нібито не існує. Вона вчергове розкритикувала головкома ЗСУ Олександра Сирського. 

Також народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський поскаржився на дії парламентарки Мар’яни Безуглої. За його словами, колишня заступниця голови комітету «дві години різними частинами тіла стукала у двері» кабінету, де відбувалося засідання.

Читайте також:

Теги: депутат Генштаб військові Мар’яна Безугла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Багато звільнених з полону потребують лікування
Рада підтримала законопроєкт про фінансову підтримку військових, звільнених з полону
9 жовтня, 13:17
Снайперка народила первістка
Військова Білозерська народила первістка
6 жовтня, 09:24
Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп одержимий Нобелівською премією миру та хоче отримати її за будь-яку ціну
Премія миру для Трампа. У Раді зареєстровано звернення до Нобелівського комітету
29 вересня, 18:35
Трамп виступив на Генасамблеї ООН
Генасамблея ООН, зустріч Трампа та Зеленського. Головне за 23 вересня
23 вересня, 21:15
Ситуація на фронті 20 вересня
Лінія фронту станом на 20 вересня 2025. Зведення Генштабу
20 вересня, 22:22
Денис Шмигаль: важливо діяти спільно, рішуче реагувати на загрози
Україна та Польща посилять співпрацю в оборонній сфері – Шмигаль
18 вересня, 14:55
Індія приєдналася до навчань Росії та Білорусі «Захід-2025»
Індія перетнула червону лінію
17 вересня, 10:45
У Тетяни Фесенко залишилась донечка Ліза, якій мама мріяла подарувати життя у вільній Україні
Була на фронті разом з чоловіком. На Оболоні відкрито меморіальну дошку на честь захисниці Тетяни Фесенко
16 вересня, 14:17
«Лікарі прописали антидепресанти. Виготовлені в Україні, не мають побічних ефектів:)», – підписав  цей знімок Дмитро
Український журналіст, якого окупанти схопили під Києвом у 2022 році, розказав, що йому інкримінували в Росії
15 вересня, 15:58

Події в Україні

Росіяни вдарили по храму в Костянтинівці: є загиблі та поранені
Росіяни вдарили по храму в Костянтинівці: є загиблі та поранені
Безугла озвучила похмурий сценарій щодо війни в Україні
Безугла озвучила похмурий сценарій щодо війни в Україні
Ворог просунувся на кількох ключових напрямках – DeepState
Ворог просунувся на кількох ключових напрямках – DeepState
РФ атакувала Дніпропетровщину: постраждала 11-річна дитина, загинула жінка
РФ атакувала Дніпропетровщину: постраждала 11-річна дитина, загинула жінка
«Укрзалізниця» отримала повідомлення про замінування потягів
«Укрзалізниця» отримала повідомлення про замінування потягів
Зеленський нагородив військових орденами «Золота Зірка» (фото)
Зеленський нагородив військових орденами «Золота Зірка» (фото)

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua