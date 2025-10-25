Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 25 жовтня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Ситуація на фронті 25 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 49 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 99 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1819 дронів-камікадзе та здійснили 3021 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

25 жовтня станом на 22:00 відбулося 158 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 76 окупантів, з яких 60 – безповоротно. Наші захисники знищили один бронетранспортер, один протитанковий засіб, два безпілотні літальні апарати, дві одиниці спеціальної техніки та одне укриття особового складу противника. Окрім цього, українські захисники уразили пункт управління БпЛА, бронетранспортер та 13 укриттів особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

З початку доби українські воїни відбили чотири штурмові дії окупантів, ще один бій триває. Також ворог завдав дев’ять авіаударів, при цьому скинув 17 керованих авіабомб, здійснив 119 обстрілів, один з яких із реактивної системи залпового вогню.

Лінія фронту станом на 25 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог дев’ять разів атакував позиції українських захисників в районі Вовчанська, Красного Першого та в бік Бологівки, Колодязного й Дворічанського, одне боєзіткнення триває до цього часу.

Лінія фронту станом на 25 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворожі підрозділи здійснили сім штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у бік Піщаного та Богуславки, наразі одна атака триває.

Лінія фронту станом на 25 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

З початку доби російські загарбники 11 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Середнє, Новоселівка, Зарічне, Торське та в напрямку населених пунктів Дробишеве й Коровій Яр. Три боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 25 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Ворог тричі намагався прорватися в районах Ямполя, Серебрянки та Сіверська. Два боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 25 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Зафіксовано одне бойове зіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися в районі Ступочок.

Лінія фронту станом на 25 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Росіяни 21 раз атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Софіївки. Один бій досі триває.

Лінія фронту станом на 25 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Від початку доби російські підрозділи 65 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Панківка, Маяк, Сухий Яр, Звірове, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Дачне. В деяких локаціях бої не припиняються.

Лінія фронту станом на 25 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 15 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Соснівка, Олексіївка, Нововасилівське, Степове, Новогригорівка, Павлівка, Злагода та в напрямку Рибного, ще два боєзіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 25 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Наші захисники відбили три атаки ворога в районі Малинівки. Противник завдав авіаударів по районах населених пунктів Данилівка, Покровське, Братське та Гуляйполе.

Лінія фронту станом на 25 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Українські захисники відбили шість атак ворожих підрозділів поблизу Степового, Кам’янського, Степногірська та в напрямку Новоандріївки. Авіація противника завдала авіаудару в районі Павлівки.

Лінія фронту станом на 25 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 11

Нагадаємо, триває 1340-й день повномасштабної війни в Україні.

