Пограбування Херсонського художнього музею: прокуратура повідомила підозри двом фігурантам

Пограбування Херсонського художнього музею відбулося у період з 31 жовтня по 4 листопада 2022 року

Росіяни під час окупації Херсону вивезли з музею тисячі робіт українських та європейських митців

Окупанти під час тимчасової окупації Херсона пограбували та вивезли з Херсонського художнього музею понад 10 тис. експонатів. Прокурори Офісу генерального прокурора України знайшли винних та повідомили двом фігурантам підозри. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіс Генерального прокурора.

Повідомляється, що «культурна адміністрація» організувала пограбування Херсонського обласного художнього музею ім. О. О. Шовкуненка під час окупації міста. Лише за декілька днів окупанти вивезли з музею понад 10 223 тис. робіт українських та іноземних митців.

Пограбування відбулося у період з 31 жовтня по 4 листопада 2022 року. «Серед вивезених робіт – твори Івана Айвазовського, Олексія Шовкуненка, Августа Байєра, Франса Ферлута, Пітера Лелі, Михайла Андрієнка-Нечитайла та інших. Зафіксовано їх подальше переміщення до Центрального музею Тавриди в Сімферополі», – йдеться у повідомленні.

Прокурори повідомили про підозру псевдодиректорці музею та «першому заступнику міністра культури Херсонської області» офіс Генерального прокурора

У січня 2026 прокурори повідомили про підозру причетним до пограбування музею. Йдеться про псевдодиректорку музею та «першого заступника міністра культури Херсонської області». Відомо, що ця адміністрація відповідала за організацію пограбування.

«Дії підозрюваних кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групи осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)», – повідомили в офісі генерального прокурора. Наразі слідчі працюють над встановлення осіб інших причетних до пограбування музею.

