Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Пограбування Херсонського художнього музею: прокуратура повідомила підозри двом фігурантам

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Пограбування Херсонського художнього музею: прокуратура повідомила підозри двом фігурантам
Пограбування Херсонського художнього музею відбулося у період з 31 жовтня по 4 листопада 2022 року
фото: travel-guide

Росіяни під час окупації Херсону вивезли з музею тисячі робіт українських та європейських митців

Окупанти під час тимчасової окупації Херсона пограбували та вивезли з Херсонського художнього музею понад 10 тис. експонатів. Прокурори Офісу генерального прокурора України знайшли винних та повідомили двом фігурантам підозри. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіс Генерального прокурора.

Повідомляється, що «культурна адміністрація» організувала пограбування Херсонського обласного художнього музею ім. О. О. Шовкуненка під час окупації міста. Лише за декілька днів окупанти вивезли з музею понад 10 223 тис. робіт українських та іноземних митців.

Пограбування відбулося у період з 31 жовтня по 4 листопада 2022 року. «Серед вивезених робіт – твори Івана Айвазовського, Олексія Шовкуненка, Августа Байєра, Франса Ферлута, Пітера Лелі, Михайла Андрієнка-Нечитайла та інших. Зафіксовано їх подальше переміщення до Центрального музею Тавриди в Сімферополі», – йдеться у повідомленні.

Прокурори повідомили про підозру псевдодиректорці музею та «першому заступнику міністра культури Херсонської області»
Прокурори повідомили про підозру псевдодиректорці музею та «першому заступнику міністра культури Херсонської області»
офіс Генерального прокурора

У січня 2026 прокурори повідомили про підозру причетним до пограбування музею. Йдеться про псевдодиректорку музею та «першого заступника міністра культури Херсонської області». Відомо, що ця адміністрація відповідала за організацію пограбування.

«Дії підозрюваних кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групи осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)», – повідомили в офісі генерального прокурора. Наразі слідчі працюють над встановлення осіб інших причетних до пограбування музею.

Др слова, у знаменитому паризькому музеї Лувр сталося зухвале пограбування. Зловмисники викрали дев'ять предметів із колекції ювелірних виробів, пов'язаних із Наполеоном та імператрицею. Про інцидент повідомила міністерка культури Франції Рашида Даті та підтвердила, що вона перебуває на місці події разом із поліцією та працівниками музею. 

Читайте також:

Теги: Офіс Генерального прокурора окупація музей окупанти Херсон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нині триває 1422-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 15 січня 2026 року
15 сiчня, 08:16
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 608 танків
Втрати ворога станом на 26 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
26 сiчня, 06:51
Ситуація на фронті 26 січня
Лінія фронту станом на 26 січня 2026. Зведення Генштабу
26 сiчня, 22:40
Ситуація на фронті 5 лютого
Лінія фронту станом на 5 лютого 2026. Зведення Генштабу
5 лютого, 22:19
Скарги російських мілблогерів почастішали після того, як SpaceX закрила доступ російських військ до Starlink
Чи знайшла Росія альтернативу Starlink – аналіз ISW
Вчора, 04:58
Руйнування на одній з ТЕС ДТЕК
До та після російських ударів. ДТЕК показав стан теплоелектростанцій
Вчора, 05:30
Прощання з ліквідованим окупантом Черновим відбулося сьогодні, 19 січня, у Новокуйбишевську
Сили оборони на фронті знищили президента Федерації боксу Самарської області
19 сiчня, 17:27
Пожежу у будинку було ліквідовано о 05:15 на площі 600 кв. м
Київщина: рятувальники показали кадри ліквідації наслідків ворожого обстрілу у Білогородці
28 сiчня, 08:41
Українські військові повинні оперативно верифікувати термінали Starlink, які використовують у цілях оборони
Росіяни шукають зрадників в Україні, щоб увімкнути Starlink
7 лютого, 17:30

Кримінал

Гроші тримали в РФ, а витрачали в ЄС: керівник САП розповів про схеми українських топкорупціонерів
Гроші тримали в РФ, а витрачали в ЄС: керівник САП розповів про схеми українських топкорупціонерів
Пограбування Херсонського художнього музею: прокуратура повідомила підозри двом фігурантам
Пограбування Херсонського художнього музею: прокуратура повідомила підозри двом фігурантам
Смерть малюків у зачиненій квартирі під час пожежі: справу матері передано до суду
Смерть малюків у зачиненій квартирі під час пожежі: справу матері передано до суду
Чи буде підозра Єрмаку? Керівник САП дав відповідь
Чи буде підозра Єрмаку? Керівник САП дав відповідь
На Буковині прокуратура інкримінує експосадовцю «Чернівцігаз» відмивання понад 7 млн грн
На Буковині прокуратура інкримінує експосадовцю «Чернівцігаз» відмивання понад 7 млн грн
У НАБУ говорять про тиск: Кривонос заявив про незаконне прослуховування співробітників бюро
У НАБУ говорять про тиск: Кривонос заявив про незаконне прослуховування співробітників бюро

Новини

Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Сьогодні, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Вчора, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua